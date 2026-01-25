Instagram पर Panguin वाला वीडियो क्यों हो रहा है वायरल? कहानी सुनोगे तो रो दोगे

Viral Penguin: सोशल मीडिया पर इन दिनों कई ऐसे वीडियोज वायरल होते हैं जो लोगों को एक ऐसा संदेश दे जाते हैं या कुछ वीडियोज ऐसे होते हैं जो लोगों के दिल को छू लेते हैं और लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक पेंगुइन अपना झुंड़ छोड़कर पहाड़ों की ओर जा रहा है. आप सभी ने ये कहानी तो सुनी होगी की भगवान बुद्ध ने अपना परिवार छोड़कर धर्म की राह चुन ली थी. आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार और मोह-माहा को त्याग कर अपना एक अलग मार्ग तय कर लिया है. ऐसा ही इस पेंगुइन है जिसकी रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग बोल रहे हैं कि एक पेंगुइन बुद्ध होने चल दिया है.

आपको बता दें कि ये पेंगुइन 2007 में ही अपने अलग सफर में निकल गया था. आपने कभी भी देखा होगा तो पेंगुइन हमेशा अपनी कॉलोनी यानि ग्रुप के साथ ही रहते हैं. वो कभी एक-दूसरे से अलग नहीं होते हैं. आपने शायद ही ऐसा कोई पेंगुइन देखा हो जो अकेला हो. लेकिन इस पेंगुइन ने न तो समंदर में जाकर खाना ढूंढा है, ना ही अपने झुंड के साथ है. वो एक ऐसे सफर पर चल पड़ा है जहां उसकी मौत निश्चित है. तो चलिए जानते हैं कि ये वीडियो आया कहा से और इसके पीछे की असल कहानी क्या है.

2007 की डॉक्यूमेंट्री Encounters at the End of the World

आपको बता दें कि पेंगुइन का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सीन है. 2007 में फेमस जर्मन फिल्ममेकर वर्नर हर्जेग ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिससे एक सीन का ये वीडियो है. इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था Encounters at the End of the World. जिसका अर्थ है ‘दुनिया के छोर पर हुई मुलाकातें'. बता दें कि इस क्लिप में उस डॉक्यूमेंट्री का एक इमोशनल पल दिखाया गया है. ये क्लिप एक अकेले पेंगुइन की रहस्यमय यात्रा की कहानी को बयां करती है.

अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है तो ये सब जानने के बाद आप इसको देखना जरूर चाहेंगे. इसमें एक पेंगुइन साइंटिस्ट डेविड आइन्ले का इंटरव्यू लेते हैं. वो आइन्ले से पेंगुइन की सेक्सुअलिटी और मेंटल कंडीशंस के बारे में बाते करते हैं. इसके बाद डॉक्यूमेंट्री के लास्ट में हर्जेग एक अकेले पेंगुइन को दिखाते हैं जो अपने झुंड से अलग होकर, खाना छोड़कर पहाड़ी इलाकों की ओर लड़खड़ाते हुए चला जाता है. लेकिन अंदरूनी इलाके में जाने से पहले वो एक बार पीछे पलट कर देखता है. जैसे वो एक बार फिर से अपनी पुरानी जिंदगी को आखिरी बार देख रहा है. ये इस क्लिप का सबसे इमोशनल सीन है जिससे लोग भी बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाए हैं.

उसने सबको छोड़कर एक ऐसा रास्ता चुना है जहां पर उसकी मौत निश्चित है. बता दें कि लोगों ने वायरल वीडियो पर कई तरह के मीम बनाए हैं और खुद को उस पेंगुइन की जगह रखते हुए अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है.

