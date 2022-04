छोटी बहन को गोद में लेकर क्लास में बैठी थी 10 साल की बच्ची, वायरल तस्वीर देख भावुक हुए लोग

छोटी बहन को गोद में लेकर क्लास में बैठी थी 10 साल की बच्ची

सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची की तस्वीर वायरल (picture of a little girl) हो रही है, जिसमें वो अपनी गोद में सोती हुई छोटी बहन को लिटाकर क्लास में बैठी कर रही है. इस तस्वीर को मणिपुर के बिजली और वन मंत्री बिस्वजीत थोंगम (Manipur's Minister for Power and Forest Biswajit Thongam) द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किया गया है, जिसपर लोग ढेरों कमेंट्स कर रहे हैं. वायरल हो रही तस्वीर में, मणिपुर के तामेंगलोंग की मीनिंगसिन्लिउ पमेई नाम की एक 10 वर्षीय लड़की अपनी बहन को गोद में लेकर स्कूल जाती है. क्योंकि, उसके माता-पिता खेती करने बाहर जाते हैं और मीनिंगसिन्लिउ क्लास में अपनी छोटी बहन को गोद में लेकर पढ़ाई करती है. बिस्वजीत थोंगम छोटी लड़की द्वारा किए गए समर्पण और प्रेम से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से फोटो शेयर की.