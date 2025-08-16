मोनालिसा की 10 खूबसूरत फोटो, 7वीं में साड़ी में दिखीं सबसे सुंदर, फैंस बोले- पूरी दुनिया में यूं ही नहीं हुई वायरल

मोनालिसा याद है या भूल गए? जी हां, वही महाकुंभ की कजरारे नैनों वाली लड़की, जो अब एक्ट्रेस बन गई है. अब तो वह कई प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है और कभी वो मौजूदा साल के जनवरी महीने में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में परिवार संग माला बेचने आई थी. जब एक रिपोर्टर की नजर उस पर पड़ी तो वह मोनालिसा की खूबसूरती और आंखें देख मंत्रमुग्ध हो गया. इसके बाद तो मोनालिसा इतनी पॉपुलर हुई कि लोग यह भी भूल गए कि कोई कुंभ का मेला भी लगा था. आलम यह हो गया था कि लोग कुंभ में सिर्फ मोनालिसा को ही देखने जा रहे थे. इधर, मोनालिसा ने खुद को देखने जुटी भीड़ से परेशान होकर घर का रास्ता पकड़ लिया था. चलिए इन 10 तस्वीरों में मोनालिसा की खूबसूरती पर नजर डालते हैं.

मोनालिसा मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और प्रयागराज में लगे कुंभ के मेले में अपनी बहनों संग पहुंची थी.

यहां मोनालिसा ने बहनों संग रुद्राक्ष की मालाएं बेची थीं. मेले को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि वह वायरल हो गई.

मोनालिसा को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी और एक के बाद एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे.

मोनालिसा इतनी पॉपुलर हो गईं कि उन्हें फिल्म भी ऑफर हो गई. फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी फिल्म का ऑफर दिया.

मोनालिसा फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' से चर्चित होने लगी और कुछ प्रोजेक्ट्स पर शूट करने के वीडियो सामने आने लगे.

कुछ ही समय बाद सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी की खबर आई तो मोनालिसा और उनकी फैमिली का दिल टूट गया.

हालांकि, मोनालिसा को काम मिलना बंद नहीं हुआ. उन्हें उत्तर प्रदेश के कई कार्यक्रमों में बुलाया गया.

इतना ही नहीं, मोनालिसा ने केरल में एक इवेंट में जमकर डांस भी किया था. फिलहाल वह अपने प्रोजेक्ट में बिजी हैं.

जिसकी अपडेट मोनालिसा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर देती रहती हैं. मोनालिसा इंस्टाग्राम पर 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

इंस्टाग्राम पर मोनालिसा के ब्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन के कई तस्वीरें हैं, जिसमें उनकी खूबसूरती में पहले से ज्यादा बदलाव आ गया है.









