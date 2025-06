VIDEO: बच्चों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली शेरनी, वीडियो ने जीता नेटिजन्स का दिल

'जंगल का राजा शेर' सुनते ही हमारे दिमाग में एक मजबूत और खूंखार जानवर की तस्वीर उभर आती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल शेरों का एक ताजा वीडियो मन को पिघलाने वाला है. मातृत्व की छाया में सैर पर निकले छोटे-छोटे शावकों का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रहा है. यह वीडियो देखकर आपको एहसास होगा कि मां-बच्चे का रिश्ता इंसान ही नहीं, बल्कि सबसे खूंखार जानवरों के बीच भी उतना ही कोमल और दिल को छू लेने वाला है. ऐसे दुर्लभ पल शायद ही देखने को मिलते हो, पर जब भी सामने आते हैं तो सीधा दिलों को छू जाते हैं.

सुबह की सैर

इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेरों के परिवार का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूजर्स मंत्रमुग्ध हो रहे हैं. सुशांत नंदा नाम के एक्स अकाउंट से एक 15 सेकंड का वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें नन्हें शावक अपनी मां के साथ सैर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में करीब 11 नन्हें शावक अपनी मां के साथ सैर पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं. छोटे-छोटे कदमों से चलते हुए शावकों की खूबसूरती मन मोहने वाली है. मां और बच्चे के प्रेम को दर्शाने वाला यह वीडियो लाखों यूजर्स का दिल जीत रहा है.

यहां देखें वीडियो

Fifteen seconds of pure bliss seeing Chotu's morning walk with their mother ???? pic.twitter.com/UubpnJKUJV