शेर और इंसान का जब हुआ आमना-सामना...न पकड़ा, न झपट्टा मारा…बस एक साथ लगा दी दौड़

जूनागढ़ में शेर और मजदूर के आमने-सामने आने पर दोनों भाग खड़े हुए. CCTV में कैद इस 'रिवर्स चेज़' ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

रात में शेर-इंसान की अनोखी मुलाकात, न हमला हुआ न शिकार

Sher Aur Insaan Ka Aamna Saamna: शेर को देखकर लोग दहशत में आ जाते हैं और शेर भी अपने शिकार को देखकर हमला करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन गुजरात के जूनागढ़ में हुई एक घटना ने इस धारणा को बदल दिया. यहां सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर और एक आजाद घूमता शेर आमने-सामने आए और फिर जो हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया.

6 अगस्त की रात का रोमांच (Junagadh lion viral video)

CCTV फुटेज के मुताबिक, 6 अगस्त 2025 की रात को फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर आराम से पैदल चलते हुए बाहर की तरफ जा रहा था, तभी सामने से एक शेर उसकी ओर बढ़ रहा था. दोनों ही अगले कुछ सेकंड में होने वाली मुलाकात से अनजान थे.

आमना-सामना और पलटवार…लेकिन उल्टा (lion runs away from man)

करीब 5 सेकंड बाद जैसे ही दोनों आमने-सामने आए, मजदूर जोर से चिल्लाया और भागकर अंदर की तरफ लौट गया. पर हैरानी की बात यह रही कि शेर ने हमला करने के बजाय खुद भी उल्टा रुख कर लिया और वहां से भाग गया. महज 17 सेकंड का यह वीडियो एक रेयर 'रिवर्स चेज़' का उदाहरण बन गया.

यहां देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय (lion man face off)

इस वीडियो को रिटायर्ड IFS अधिकारी सुसांत नंदा ने अपने X अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा, जूनागढ़ की सीमेंट फैक्ट्री में एक मजदूर और शेर अचानक टकरा जाते हैं. दोनों घबरा जाते हैं. आपने अभी-अभी एक रेयर रिवर्स चेज होते देखा है. अब तक इस वीडियो को 1.4 लाख से ज्यादा व्यूज, 3 हजार से ऊपर लाइक्स और दर्जनों कमेंट्स मिल चुके हैं.

यूजर्स के मजेदार रिएक्शन (cement factory lion incident)

कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने इस अनोखी घटना पर जमकर प्रतिक्रिया दी. एक ने लिखा, दोनों ने एक-दूसरे को चौंका दिया. दूसरे ने कहा, हम उन्हें हमसे डरने के और भी कारण दे देते हैं, इसलिए वह भाग गया. कई लोग इस क्लिप को सबसे मजेदार और रेयर वाइल्डलाइफ मोमेंट बता रहे हैं.

