LinkedIn पर 'फुल-टाइम गर्लफ्रेंड' की वैकेंसी, लोगों ने पूछा- सैलरी कितनी होगी?

LinkedIn Full Time Girlfriend Job: डेटिंग ऐप्स से आगे निकलकर अब रिश्तों की भर्ती LinkedIn पर होने लगी है. गुरुग्राम से सामने आई एक ऐसी 'जॉब वैकेंसी' ने इंटरनेट को हिला दिया, जिसमें गर्लफ्रेंड के लिए बाकायदा क्वालिफिकेशन, जिम्मेदारियां और हाइब्रिड वर्क मॉडल तक लिखा गया. सवाल ये है कि क्या वाकई रिश्ते अब नौकरी बनते जा रहे हैं?

LinkedIn पर जब शुरू हुई रिश्तों की भर्ती (LinkedIn girlfriend vacancy viral)

LinkedIn को अब तक लोग नौकरी, प्रमोशन और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए जानते थे, लेकिन इस बार यह प्लेटफॉर्म एक बिल्कुल अलग वजह से चर्चा में है. यहां एक शख्स ने फुल टाइम गर्लफ्रेंड (Full Time Girlfriend) के लिए नौकरी का विज्ञापन पोस्ट कर दिया. यह पोस्ट इतनी अलग और चौंकाने वाली थी कि कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. यह अजीबोगरीब जॉब एड LinkedIn से निकलकर Reddit और फिर X (Twitter) तक पहुंच गया. लोग इसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन पोस्ट करने वाले शख्स का दावा है कि यह कोई जोक नहीं, बल्कि एक सीरियस वैकेंसी थी.

कौन है इस अनोखी वैकेंसी के पीछे? (Viral Girlfriend Job Ad)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पोस्ट दिनेश नाम के एक व्यक्ति ने की थी, जो पहले Tech Mahindra जैसी बड़ी IT कंपनी में सीनियर एसोसिएट रह चुका है, यानी प्रोफेशनल बैकग्राउंड में कोई कमी नहीं. शायद इसी वजह से उसने रिश्ते को भी एक प्रोफेशनल जॉब डिस्क्रिप्शन की तरह पेश कर दिया. दिनेश ने अपनी LinkedIn पोस्ट में साफ लिखा कि वह गुरुग्राम, हरियाणा में रहने वाली एक 'फुल टाइम हाइब्रिड गर्लफ्रेंड' की तलाश में है. हाइब्रिड मॉडल पढ़कर ही लोग चौंक गए...मतलब रिश्ता भी अब वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस में बंट गया है.

कैसी होनी चाहिए 'फुल टाइम गर्लफ्रेंड'? (Qualifications Required for Full Time Girlfriend)

इस जॉब एड में गर्लफ्रेंड के लिए जो योग्यताएं बताई गईं, वो किसी कॉरपोरेट रोल से कम नहीं थीं. पोस्ट के मुताबिक, उम्मीदवार में मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बनाने की क्षमता होनी चाहिए. वह सार्थक बातचीत कर सके, हर स्थिति में सहयोगी बने और पार्टनर के शौक व गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले. इसके अलावा, सक्रिय संचार (active communication), सम्मान, समझदारी, सहानुभूति और अच्छा सुनने के कौशल को भी जरूरी बताया गया. दिनेश के अनुसार, गर्लफ्रेंड का मजाकिया, दयालु और पॉजिटिव माइंडसेट होना इस 'रोल' के लिए अहम है.

सैलरी का सवाल और लोगों के मजेदार रिएक्शन (LinkedIn par girlfriend ki job)

जैसे ही यह LinkedIn वायरल जॉब पोस्ट सामने आई, कमेंट सेक्शन में मजेदार सवालों की बाढ़ आ गई. सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल था, 'सैलरी कितनी मिलेगी?' किसी ने लिखा कि क्या इसके लिए CV और कवर लेटर भी भेजना होगा? तो किसी ने तंज कसते हुए कहा, 'अब समझ आया, मेरी एक्स ने 6 महीने की इंटर्नशिप क्यों की थी.' एक यूजर ने मजाक में लिखा, 'अगर आप भारतीय हैं, तो हर ऐप डेटिंग ऐप है.' हैरानी की बात यह रही कि इस पोस्ट पर 26 लोगों ने बाकायदा आवेदन भी कर दिया. बाद में दिनेश ने आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया.

