दिव्यांग पति की ऐसी सेवा, चीनी महिला ने गोद में लेकर ट्रेन की सीट पर बैठाया, आंखें भर आएंगी

China viral train video: चीन की एक महिला का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने शारीरिक रूप से दिव्यांग पति को स्लीपर ट्रेन में चढ़ाने के लिए एक खास स्ट्रैप का इस्तेमाल करती दिख रही है. आमतौर पर जहां ऐसे हालात में लोग मदद का इंतजार करते हैं, वहीं इस महिला ने खुद जिम्मेदारी उठाई और पति को सुरक्षित तरीके से ट्रेन में बैठाया.

जब सफर आसान नहीं था, पर हौसला मजबूत था (Inspiring couple story China)

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला ने अपने पति को शरीर से बांधने के लिए एक मजबूत स्ट्रैप का सहारा लिया, ताकि ट्रेन में चढ़ते वक्त उन्हें संतुलन बना रहे. यह दृश्य न सिर्फ इमोशनल करता है, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में दिव्यांग लोगों और उनके परिवारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

सोशल मीडिया पर क्यों छा गई ये कहानी? (Why This Story Went Viral on Social Media)

यह वीडियो सबसे पहले चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आया और फिर देखते ही देखते अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच गया. लोगों ने महिला की हिम्मत, समर्पण और पति के प्रति प्यार की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा कि यह सिर्फ एक ट्रेन यात्रा नहीं, बल्कि एक रिश्ते की सच्ची तस्वीर है. कुछ ने इसे 'Real-Life Love Story' कहा, तो कुछ ने इसे 'True Partnership Goals' बताया.

दिव्यांग यात्रियों के लिए सिस्टम कितना तैयार है? (How Prepared Is the System for Disabled Passengers?)

इस कहानी ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है कि, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिव्यांग यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं देता है? चीन जैसे विकसित रेल नेटवर्क वाले देश में भी अगर किसी महिला को इस तरह का जुगाड़ करना पड़ रहा है, तो सोचने की जरूरत है कि सुविधाएं जमीन पर कितनी असरदार हैं.

