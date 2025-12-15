विज्ञापन
विशेष लिंक

शख्स को बार-बार आती थी टॉयलेट, हर दिन लेता था 4 घंटे का ब्रेक, फिर कंपनी ने लिया तगड़ा बदला

ऑफिस की कुर्सी खाली रहती थी, चैट ऐप पर कोई जवाब नहीं आता था और CCTV कैमरे चुपचाप सब देख रहे थे. चीन में एक इंजीनियर की नौकरी सिर्फ इसलिए चली गई, क्योंकि वह बार-बार बाथरूम जाता था और कभी-कभी घंटों तक बाहर नहीं आता था.

Read Time: 3 mins
Share
शख्स को बार-बार आती थी टॉयलेट, हर दिन लेता था 4 घंटे का ब्रेक, फिर कंपनी ने लिया तगड़ा बदला
बार-बार बाथरूम ब्रेक पड़ा भारी, 1 दिन में लिया 4 घंटे का ब्रेक, कंपनी ने नौकरी से निकाला

China Engineer Fired Over Long Bathroom Breaks: पूर्वी चीन के जियांग्सू प्रांत में एक टेक कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर 'ली' का मामला इन दिनों चर्चा में है. ली 2010 से कंपनी में काम कर रहे थे और 2014 में उन्होंने ओपन-टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, यानी नौकरी स्थायी मानी जाती थी, लेकिन अप्रैल से मई 2024 के बीच अचानक एक अजीब पैटर्न सामने आया...ली बार-बार अपनी सीट से गायब रहने लगे. कंपनी का दावा था कि ली काम के दौरान बार-बार बाथरूम जाते थे और कई बार एक घंटे से ज्यादा समय तक वापस नहीं आते थे. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक दिन उनका बाथरूम ब्रेक करीब चार घंटे का रहा.

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें:-धरती में समा रहा तुर्की? इन 700 गड्ढों ने मचाई सनसनी, दुनिया के लिए बजी खतरे की घंटी!

CCTV ने खोला पूरा खेल (China engineer fired)

शुरुआत में मैनेजमेंट को लगा कि शायद काम का दबाव या कोई निजी कारण होगा, लेकिन जब मैनेजरों ने देखा कि ली जरूरी मैसेज और काम से जुड़ी रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो शक गहराया. इसके बाद कंपनी ने CCTV फुटेज खंगाली. फुटेज में साफ दिखा कि ली बार-बार और लंबे समय तक बाथरूम में रहते थे. कंपनी के मुताबिक, उनकी जॉब प्रोफाइल ऐसी थी जिसमें तुरंत रिस्पॉन्स देना जरूरी था. लगातार गैरमौजूदगी से काम प्रभावित हो रहा था. नियमों के अनुसार, बिना अनुमति लंबे समय तक पोस्ट छोड़ना अनुपस्थिति माना जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

बीमारी का दावा और कोर्ट की कसौटी (long bathroom breaks)

नौकरी से निकाले जाने के बाद ली ने कंपनी पर अवैध बर्खास्तगी का मुकदमा ठोंक दिया. उन्होंने दावा किया कि उन्हें बवासीर (Piles) की बीमारी है, जिसके कारण उन्हें बार-बार और लंबे समय तक बाथरूम जाना पड़ता था. ली ने दवा खरीदने के ऑनलाइन रिकॉर्ड और जनवरी 2025 में हुई सर्जरी के दस्तावेज भी पेश किए, लेकिन कोर्ट ने इन सबूतों को ध्यान से परखा. जज ने कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड उस अवधि के बाद के हैं, जब बाथरूम ब्रेक पहले ही लिए जा चुके थे. सबसे अहम बात...ली ने न तो कंपनी को पहले अपनी बीमारी के बारे में बताया और न ही सिक लीव के लिए आवेदन किया.

ये भी पढ़ें:-सोना नहीं ये है दुनिया का सबसे महंगा धातु, इसके 1 ग्राम की कीमत में आ जाएगा 200 किलो Gold

कोर्ट का फैसला: जरूरत से 'बहुत ज्यादा' समय (employment contract terminated)

अदालत ने CCTV फुटेज और कंपनी के नियमों को आधार बनाते हुए माना कि ली द्वारा बाथरूम में बिताया गया समय सामान्य शारीरिक जरूरतों से 'काफी ज्यादा' था. कोर्ट ने यह भी कहा कि ली का व्यवहार काम में बाधा डाल रहा था. हालांकि, ली के लंबे योगदान को देखते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करवाई. अंतिम फैसले में कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह ली को 30,000 युआन (करीब 4,200 अमेरिकी डॉलर) का भत्ता दे.

ये भी पढ़ें:-दिव्यांग पति की ऐसी सेवा, चीनी महिला ने गोद में लेकर ट्रेन की सीट पर बैठाया, आंखें भर आएंगी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
China Engineer Fired, Long Bathroom Breaks, Employment Contract Terminated, Long Toilet Breaks, Bathroom Breaks China
Get App for Better Experience
Install Now