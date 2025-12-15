शख्स को बार-बार आती थी टॉयलेट, हर दिन लेता था 4 घंटे का ब्रेक, फिर कंपनी ने लिया तगड़ा बदला

China Engineer Fired Over Long Bathroom Breaks: पूर्वी चीन के जियांग्सू प्रांत में एक टेक कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर 'ली' का मामला इन दिनों चर्चा में है. ली 2010 से कंपनी में काम कर रहे थे और 2014 में उन्होंने ओपन-टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, यानी नौकरी स्थायी मानी जाती थी, लेकिन अप्रैल से मई 2024 के बीच अचानक एक अजीब पैटर्न सामने आया...ली बार-बार अपनी सीट से गायब रहने लगे. कंपनी का दावा था कि ली काम के दौरान बार-बार बाथरूम जाते थे और कई बार एक घंटे से ज्यादा समय तक वापस नहीं आते थे. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक दिन उनका बाथरूम ब्रेक करीब चार घंटे का रहा.

CCTV ने खोला पूरा खेल (China engineer fired)

शुरुआत में मैनेजमेंट को लगा कि शायद काम का दबाव या कोई निजी कारण होगा, लेकिन जब मैनेजरों ने देखा कि ली जरूरी मैसेज और काम से जुड़ी रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो शक गहराया. इसके बाद कंपनी ने CCTV फुटेज खंगाली. फुटेज में साफ दिखा कि ली बार-बार और लंबे समय तक बाथरूम में रहते थे. कंपनी के मुताबिक, उनकी जॉब प्रोफाइल ऐसी थी जिसमें तुरंत रिस्पॉन्स देना जरूरी था. लगातार गैरमौजूदगी से काम प्रभावित हो रहा था. नियमों के अनुसार, बिना अनुमति लंबे समय तक पोस्ट छोड़ना अनुपस्थिति माना जाता है.

बीमारी का दावा और कोर्ट की कसौटी (long bathroom breaks)

नौकरी से निकाले जाने के बाद ली ने कंपनी पर अवैध बर्खास्तगी का मुकदमा ठोंक दिया. उन्होंने दावा किया कि उन्हें बवासीर (Piles) की बीमारी है, जिसके कारण उन्हें बार-बार और लंबे समय तक बाथरूम जाना पड़ता था. ली ने दवा खरीदने के ऑनलाइन रिकॉर्ड और जनवरी 2025 में हुई सर्जरी के दस्तावेज भी पेश किए, लेकिन कोर्ट ने इन सबूतों को ध्यान से परखा. जज ने कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड उस अवधि के बाद के हैं, जब बाथरूम ब्रेक पहले ही लिए जा चुके थे. सबसे अहम बात...ली ने न तो कंपनी को पहले अपनी बीमारी के बारे में बताया और न ही सिक लीव के लिए आवेदन किया.

कोर्ट का फैसला: जरूरत से 'बहुत ज्यादा' समय (employment contract terminated)

अदालत ने CCTV फुटेज और कंपनी के नियमों को आधार बनाते हुए माना कि ली द्वारा बाथरूम में बिताया गया समय सामान्य शारीरिक जरूरतों से 'काफी ज्यादा' था. कोर्ट ने यह भी कहा कि ली का व्यवहार काम में बाधा डाल रहा था. हालांकि, ली के लंबे योगदान को देखते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करवाई. अंतिम फैसले में कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह ली को 30,000 युआन (करीब 4,200 अमेरिकी डॉलर) का भत्ता दे.

