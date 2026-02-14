शिवरात्रि से पहले कोरियाई पॉप आर्टिस्ट Aoora का शिव को समर्पित Song वायरल, 'शिव तांडव' स्टाइल में बांधा समा, देखिए Video

Aoora Shiv Tandav Style Video Song: भगवान शिव को औरा की दिल से दी गई श्रद्धांजलि दुनिया भर में लोगों का दिल जीत रही है, क्योंकि कोरियन आर्टिस्ट ने भारत की आध्यात्मिक विरासत का जश्न मनाते हुए भक्ति और भावना को एक जबरदस्त परफॉर्मेंस में मिलाया है. यह वायरल वीडियो याद दिलाता है कि संगीत सीमाओं से परे है. कोरियाई पॉप आर्टिस्ट Aoora का भगवान शिव के लिए बनाया गया Shiva Shivam Song ट्रिब्यूट इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. पहले कई कोरियाई कलाकारों पर यह आरोप लगता था कि वे भारतीय या दक्षिण एशियाई संस्कृति का सिर्फ “लुक” या “अंदाज” इस्तेमाल करते हैं, बिना उसे सही मायने में समझे या सम्मान दिए, लेकिन अब दुनिया भर के कई कलाकार भारतीय संस्कृति से वास्तविक दिलचस्पी दिखाते हुए उससे जुड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह ‘एक्सोटिक' है, बल्कि क्योंकि वे इसे सीखना और समझना चाहते हैं.

दक्षिण कोरिया के सिंगर Aoora का असल नाम पार्क मिन-जून है. उन्होंने 2011 में के-पॉप ग्रुप AA (Double A) से पहचान बनाई. 2016 में ग्रुप छोड़ने के बाद उन्होंने बतौर सिंगर, कंपोजर और प्रोड्यूसर सोलो करियर शुरू किया. भारत में वे तब और लोकप्रिय हुए जब वे Bigg Boss 17 में नजर आए, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति, संगीत और आध्यात्मिकता के प्रति गहरी रुचि दिखाई.

10 फरवरी, 2026 को Aoora ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना नया गाना “Shiva Shivam (Shiv Tandava)” शेयर किया. यह गीत प्राचीन भारतीय संस्कृति और आधुनिक EDM म्यूजिक का मिश्रण है. उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा कि भारत आने की तीसरी वर्षगांठ पर वे भगवान का धन्यवाद करते हैं. दिल्ली, मुंबई और कई जगहों की यादें और लोगों से मिला प्यार उन्हें आज भी याद है. वे कहते हैं कि यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक प्रार्थना है जिसे वे सबके दिल तक पहुंचाना चाहते हैं.