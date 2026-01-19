जरा हनुमान जी को बुलाइए मुझे मिलना है...धीरेंद्र शास्त्री से बच्चे की डिमांड, पापा की कर दी फील्डिंग सेट

Bageshwar Dham Kid Innocent Demand Video: सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम का एक वीडियो खूब देखा जा रहा है, जिसमें एक नन्हा सा बच्चा मंच पर आकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री से ऐसी बात कह देता है कि पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठता है. बच्चा अपनी तोतली आवाज में पूछता है, 'आपके पास हनुमान जी रहते हैं?' धीरेंद्र शास्त्री जैसे ही हामी भरते हैं, बच्चा फौरन बोल देता है 'बुलाकर लाइए मुझे मिलना है.' बच्चे की यह मासूम डिमांड सुनकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते.

जब बच्चे ने कर दी पापा की शिकायत (When Child Complains About His Father)

इसी बच्चे का एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह धीरेंद्र शास्त्री से अपने पापा की शिकायत करता नजर आता है. बच्चा कहता है, 'मेरे पापा बहुत गंदे हैं, बहुत लडाई करते हैं, मुझे खिलाते नहीं हैं और दिनभर फोन चलाते हैं.' यह सुनकर धीरेंद्र शास्त्री मुस्कुराते हुए पूछते हैं, 'बेटा किसकी शिकायत कर रहे हो?' बच्चा मासूमियत से जवाब देता है, 'पापा की.'

मंच पर पापा को बुलाया, फिर शुरू हुई हंसी ठिठोली (Father Called on Stage)

धीरेंद्र शास्त्री बच्चे से कहते हैं 'माइक से बुलाओ अपने पापा को.' बच्चा जोर से कहता है, 'पापा आओ.' जब पापा सामने नहीं आते तो धीरेंद्र शास्त्री मजाकिया अंदाज में पूछते हैं, 'कहां हैं तुम्हारा बाप?' इसके बाद हंसी का माहौल और गहरा हो जाता है. आखिर में बच्चे के पापा मंच पर आते हैं और धीरेंद्र शास्त्री मजे मजे में उनकी क्लास लगा देते हैं.

आज के तनाव भरे माहौल में यह वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है. बच्चे की सच्चाई, मासूमियत और धीरेंद्र शास्त्री का हल्का-फुल्का अंदाज इस वीडियो को खास बनाता है.

