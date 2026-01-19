विज्ञापन
विशेष लिंक

जरा हनुमान जी को बुलाइए मुझे मिलना है...धीरेंद्र शास्त्री से बच्चे की डिमांड, पापा की कर दी फील्डिंग सेट

बागेश्वर धाम से जुडा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक छोटे बच्चे की मासूमियत और मजेदार फरमाइश ने धीरेंद्र शास्त्री से लेकर वहां मौजूद हर शख्स को हंसने पर मजबूर कर दिया.

Read Time: 2 mins
Share
जरा हनुमान जी को बुलाइए मुझे मिलना है...धीरेंद्र शास्त्री से बच्चे की डिमांड, पापा की कर दी फील्डिंग सेट
बागेश्वर धाम में बच्चे ने धीरेंद्र शास्त्री से कह दी ऐसी बात, सभा में मचा दिया हंसी का तूफान

Bageshwar Dham Kid Innocent Demand Video: सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम का एक वीडियो खूब देखा जा रहा है, जिसमें एक नन्हा सा बच्चा मंच पर आकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री से ऐसी बात कह देता है कि पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठता है. बच्चा अपनी तोतली आवाज में पूछता है, 'आपके पास हनुमान जी रहते हैं?' धीरेंद्र शास्त्री जैसे ही हामी भरते हैं, बच्चा फौरन बोल देता है 'बुलाकर लाइए मुझे मिलना है.' बच्चे की यह मासूम डिमांड सुनकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते.

जब बच्चे ने कर दी पापा की शिकायत (When Child Complains About His Father)

इसी बच्चे का एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह धीरेंद्र शास्त्री से अपने पापा की शिकायत करता नजर आता है. बच्चा कहता है, 'मेरे पापा बहुत गंदे हैं, बहुत लडाई करते हैं, मुझे खिलाते नहीं हैं और दिनभर फोन चलाते हैं.' यह सुनकर धीरेंद्र शास्त्री मुस्कुराते हुए पूछते हैं, 'बेटा किसकी शिकायत कर रहे हो?' बच्चा मासूमियत से जवाब देता है, 'पापा की.'

मंच पर पापा को बुलाया, फिर शुरू हुई हंसी ठिठोली (Father Called on Stage)

धीरेंद्र शास्त्री बच्चे से कहते हैं 'माइक से बुलाओ अपने पापा को.' बच्चा जोर से कहता है, 'पापा आओ.' जब पापा सामने नहीं आते तो धीरेंद्र शास्त्री मजाकिया अंदाज में पूछते हैं, 'कहां हैं तुम्हारा बाप?' इसके बाद हंसी का माहौल और गहरा हो जाता है. आखिर में बच्चे के पापा मंच पर आते हैं और धीरेंद्र शास्त्री मजे मजे में उनकी क्लास लगा देते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

आज के तनाव भरे माहौल में यह वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है. बच्चे की सच्चाई, मासूमियत और धीरेंद्र शास्त्री का हल्का-फुल्का अंदाज इस वीडियो को खास बनाता है.

ये भी पढ़ें:- कंबल और लाइटें बदल गईं...वंदे भारत स्लीपर में ट्रैवल करने वाली महिला का सबसे पहला एक्सपीरियंस

ये भी पढ़ें:- 1960-70 के दशक में काफी मॉर्डन था अफगानिस्तान, तस्वीरें देख घूम जाएगा दिमाग
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bageshwar Dham Child Video,  Dhirendra Shastri Funny Moment, Bageshwar Dham Ka Viral Video, Dhirendra Shastri Viral Video, Funny Child Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now