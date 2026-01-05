विज्ञापन

नाती ने किया नाना का सिर गर्व से ऊंचा, अगस्त्य नंदा की इक्कीस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अमिताभ बच्चन की पोस्ट

अमिताभ बच्चन ने अपने नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म ‘इक्कीस’ की कमाई देखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है. पोस्ट में उन्होंने फिल्म का अब तक का कलेक्शन भी बताया है.

Read Time: 3 mins
Share
नाती ने किया नाना का सिर गर्व से ऊंचा, अगस्त्य नंदा की इक्कीस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अमिताभ बच्चन की पोस्ट
नाती की फिल्म का कलेक्शन देख फूले नहीं समाए अमिताभ बच्चन
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगातार दर्शकों को थियेटर तक बुलाने में कामयाब रही है. शुरुआती चार दिनों में फिल्म ने भारत में ही अच्छी खासी कमाई कर ली है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी नजर आ रहे हैं. जिनके लिए बिग बी ने खास पोस्ट किया है. बिग बी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक पिक पोस्ट की है. जिसके साथ ही फिल्म के अब तक कमाई के आंकड़े भी साझा किए हैं.

ये भी पढ़ें: 450 करोड़ की फिल्म में काम कर रही 51 साल की एक्ट्रेस का बॉलीवुड पर तंज, बोलीं- हिंदी फिल्मों में फैमिली मर गई

बिग बी का पोस्ट

इक्कीस फिल्म को धर्मेंद्र के लिए तो याद किया ही जा रहा है. फिल्म के प्रति फैमिली और इंडस्ट्री का सपोर्ट भी चर्चा में है. खासकर तब जब मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए अपने नाती अगस्त्य नंदा के लिए एक छोटा लेकिन इमोशनल पोस्ट लिखा. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कैप्शन में लिखा कि यो अगस्त्य वे टू गो. ये पोस्ट अगस्त्य नंदा के लिए उनकी खुशी और प्राउड को जाहिर कर रहा है. बिग बी की पोस्ट पर कुछ फैन्स ने भी कमेंट किया है. एक फैन ने लिखा कि फिल्म के आखिरी कुछ सीन देखकर रोना आ गया. जयदीप अहलावत और धर्मेंद्र फिल्म की जान हैं. और अगस्त्य भी अच्छे लगे हैं. हालांकि कुछ फैन्स ने ये भी लिखा कि फिल्म की कमाई बहुत कम है.

फिल्म का कलेक्शन

इस पोस्ट में बिग बी ने फिल्म का कलेक्शन भी बताया है. जिसके मुताबिक फिल्म ने अब तक 22.05 करोड़ रु. की कमाई कर ली है. पहले के चार दिनों के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले दिन 7.28 करोड़ रु., दूसरे दिन 4.02 करोड़ रु., तीसरे दिन 5.05 करोड़ रु. और चौथे दिन 5.70 करोड़ रु. की कमाई दर्ज हुई. कलेक्शन में ये स्थिति जाहिर कर रही है कि फिल्म धीरे धीरे ही सही पर दर्शकों को पसंद आ रही है. उम्मीद की जा रही है कि वर्ड ऑफ माउथ के जरिए फिल्म ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ikkis Box Office Collection, Ikkis, Amitabh Bachchan, Agastya Nanda, Ikkis Film
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com