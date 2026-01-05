नाती ने किया नाना का सिर गर्व से ऊंचा, अगस्त्य नंदा की इक्कीस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अमिताभ बच्चन की पोस्ट

बॉलीवुड के दिग्गज धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगातार दर्शकों को थियेटर तक बुलाने में कामयाब रही है. शुरुआती चार दिनों में फिल्म ने भारत में ही अच्छी खासी कमाई कर ली है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी नजर आ रहे हैं. जिनके लिए बिग बी ने खास पोस्ट किया है. बिग बी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक पिक पोस्ट की है. जिसके साथ ही फिल्म के अब तक कमाई के आंकड़े भी साझा किए हैं.

बिग बी का पोस्ट

इक्कीस फिल्म को धर्मेंद्र के लिए तो याद किया ही जा रहा है. फिल्म के प्रति फैमिली और इंडस्ट्री का सपोर्ट भी चर्चा में है. खासकर तब जब मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए अपने नाती अगस्त्य नंदा के लिए एक छोटा लेकिन इमोशनल पोस्ट लिखा. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कैप्शन में लिखा कि यो अगस्त्य वे टू गो. ये पोस्ट अगस्त्य नंदा के लिए उनकी खुशी और प्राउड को जाहिर कर रहा है. बिग बी की पोस्ट पर कुछ फैन्स ने भी कमेंट किया है. एक फैन ने लिखा कि फिल्म के आखिरी कुछ सीन देखकर रोना आ गया. जयदीप अहलावत और धर्मेंद्र फिल्म की जान हैं. और अगस्त्य भी अच्छे लगे हैं. हालांकि कुछ फैन्स ने ये भी लिखा कि फिल्म की कमाई बहुत कम है.

फिल्म का कलेक्शन

इस पोस्ट में बिग बी ने फिल्म का कलेक्शन भी बताया है. जिसके मुताबिक फिल्म ने अब तक 22.05 करोड़ रु. की कमाई कर ली है. पहले के चार दिनों के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले दिन 7.28 करोड़ रु., दूसरे दिन 4.02 करोड़ रु., तीसरे दिन 5.05 करोड़ रु. और चौथे दिन 5.70 करोड़ रु. की कमाई दर्ज हुई. कलेक्शन में ये स्थिति जाहिर कर रही है कि फिल्म धीरे धीरे ही सही पर दर्शकों को पसंद आ रही है. उम्मीद की जा रही है कि वर्ड ऑफ माउथ के जरिए फिल्म ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकेगी.