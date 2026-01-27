भाई तू कुछ भी बेच सकता है...कमाई का ये तगड़ा जुगाड़ सुन झन्ना जाएगा दिमाग

Kashmir Snow Selling Video: इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स कश्मीर की बर्फ को एक बॉक्स में भरता नजर आता है. वीडियो के दौरान वह रास्ते में लोगों से पूछता है कि क्या यह बर्फ दिल्ली तक पहुंच पाएगी. ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि रास्ते में बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन शख्स फ्लाइट के जरिए किसी तरह बर्फ को दिल्ली तक ले आता है.

दिल्ली पहुंचते ही शुरू हुआ खेल (Selling Snow in Delhi)

दिल्ली पहुंचने के बाद अगली सुबह वह शख्स उसी बर्फ को लेकर लोगों के बीच पहुंचता है. जब वह कहता है कि यह बर्फ कश्मीर से लाई गई है, तो लोग पहले यकीन नहीं करते, लेकिन जैसे ही वह अपने मोबाइल में सफर का वीडियो दिखाता है, लोग हैरान रह जाते हैं. इसके बाद वह बर्फ दिखाकर लोगों से पैसे भी कमा लेता है.

इंस्टाग्राम पर क्यों हुआ वायरल (Why Video Went Viral on Instagram)

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @deluxebhaiyaji से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा गया, बर्फ का कमाई. खबर लिखे जाने तक वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोग जमकर मजे ले रहे हैं. किसी ने लिखा, 'भाई तेरा कंटेंट कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो किसी ने कहा आगे जाके बड़ा बिजनेसमैन बनेगा.'

वीडियो ने उड़ाए लोगों के होश (Instagram viral video snow)

इस वीडियो ने दिखा दिया कि आज के दौर में कंटेंट ही सबसे बड़ी ताकत है. एक अलग सोच और क्रिएटिव आइडिया सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच सकता है और पहचान भी बना सकता है. कश्मीर की बर्फ हो या अनोखा आइडिया, सोशल मीडिया पर अगर बात अलग है तो वायरल होना तय है. यही वजह है कि यह वीडियो हर किसी की टाइमलाइन पर छाया हुआ है.

