विदेशी सिंगर ने महाशिवरात्रि पर गाया शिव तांडव स्तोत्र, संस्कृत उच्चारण सुन हैरान रह गए भक्त

महाशिवरात्रि पर के-पॉप सिंगर Aoora ने चेन्नई के शिव मंदिर में बिना देखे शिव तांडव स्तोत्र का शानदार पाठ किया. उनका वीडियो वायरल हो रहा है और फैंस उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा की सराहना कर रहे हैं.

विदेशी होकर भी भारतीय संस्कृति में डूबे Aoora!

महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कोरियाई पॉप सिंगर Aoora ने भारतीय संस्कृति और भगवान शिव के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा से सभी को प्रभावित कर दिया. चेन्नई के एक शिव मंदिर से सामने आए उनके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

चेन्नई मंदिर में की खास पूजा

40 वर्षीय के-पॉप कलाकार, जिनका असली नाम Park Min-jun है, रविवार को चेन्नई के एक शिव मंदिर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पारंपरिक सफेद मुंडु और पेस्टल शर्ट पहन रखी थी. Aoora ने मंदिर में पूजा-अर्चना की और महाशिवरात्रि के उत्सव में पूरे भाव के साथ शामिल हुए. उन्होंने इस अनुभव को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, कि यह उनके जीवन के सबसे भावुक और यादगार क्षणों में से एक रहा. उन्होंने लिखा, मैं भारत में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने इस संस्कृति को दिल से अपनाया है. इतने लोगों के साथ मंदिर में जप करना मेरे लिए बहुत भावनात्मक अनुभव था.

देखें Video:

शिव तांडव स्तोत्र ने किया सबसे ज्यादा प्रभावित

वीडियो में सबसे खास बात Aoora द्वारा गाया गया शिव तांडव स्तोत्र रहा. उन्होंने बिना किसी मोबाइल या लिरिक्स शीट देखे, जटिल संस्कृत श्लोकों का स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ उच्चारण किया. यह स्तोत्र अपनी कठिन लय और उच्चारण के लिए जाना जाता है, जिसे सही तरीके से गाना कई भारतीयों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है. लेकिन Aoora ने इसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्मृति से प्रस्तुत किया, जिससे मंदिर में मौजूद श्रद्धालु भी प्रभावित नजर आए. दूसरी क्लिप में वे एक महिला के साथ युगल रूप में स्तोत्र गाते दिखाई दिए. जहां महिला लिरिक्स देखने के लिए फोन का सहारा ले रही थीं, वहीं Aoora पूरी तरह से श्लोक याद करके गाते रहे.

भारतीय संस्कृति से बढ़ता जुड़ाव

महाशिवरात्रि से कुछ दिन पहले ही Aoora ने अपना नया म्यूजिक वीडियो ‘Shiva Shivam' रिलीज किया था, जो उनके भारतीय आध्यात्मिकता के प्रति बढ़ते लगाव को दर्शाता है. Aoora भारत में पहले भी लोकप्रिय हो चुके हैं. वे रियलिटी शो Bigg Boss 17 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में नजर आ चुके हैं और कई बार भारत के प्रति अपने प्यार का इजहार कर चुके हैं. उनका यह मंदिर दौरा और शिवभक्ति का अंदाज फैंस के बीच उनके भारत से मजबूत होते रिश्ते को और गहरा करता नजर आ रहा है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

