26 minutes ago

Gold Silver Prices Live 20 February 2026: सोने-चांदी की कीमतों में इन दिनों उतार-चढ़ाव दिख रहा है. गोल्‍ड-सिल्‍वर की चाल देखकर निवेशक भी हैरान हैं. वहीं दूसरी ओर शादी-ब्‍याह या दूसरे मौकों के लिए गहने बनवाने वाले लोग भी सोने-चांदी के भाव देखकर पशोपेश में हैं. हाजिर सोने-चांदी की कीमतों में करीब 7% तक की बढ़ेतरी देखी गई है. राजधानी के सर्राफा बाजार में सोना 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया है, ज‍बकि चांदी 2.6 लाख रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई. जबकि दूसरी ओर कमोडिटी मार्केट (MCX) में सोना 1,54,700 रुपये/10 ग्राम के भाव पर बना हुआ है आर चांदी 2,41,400 रुपये/किलो के भाव पर बनी हुई है. आज 20 फरवरी शुक्रवार को हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और ऐसे में सोने-चांदी की चाल पर निवेशकों की पैनी नजर रहेगी. सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव के बीच मार्केट में निवेशक फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहेंगे. 

आज 19 फरवरी 2026 को सर्राफा बाजार और कमोडिटी मार्केट में सोने-चांदी का भाव क्‍या चल रहा है, आपके शहर में सोने-चांदी की कीमतें कितनी बढ़ीं या घटीं और सोने-चांदी पर एक्‍सपर्ट क्‍या सलाह दे रहे हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको आज 20 फरवरी के Gold-Silver Live Blog में देने जा रहे हैं. 

Gold, Silver Rate Today, 20 February 2026 LIVE UPDATES (Aaj Sone Chandi Ka Bhav ):

Feb 20, 2026 06:43 (IST)
Gold Silver Expert's View: सोने-चांदी पर एक्‍सपर्ट की राय

Experts' Advice on Gold Silver: HDFC सिक्योरिटीज में Senior Analyst सौमिल गांधी का कहना है कि ईरान के खिलाफ संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की बढ़ती अटकलों के बीच जियो-पॉलिटिकल रिस्‍क बढ़ने के कारण सेफ हेवन यानी गोल्‍ड-सिल्‍व की मांग को बल मिला है. नई लहर से समर्थन पाकर सोने की कीमतें गुरुवार को बढ़कर करीब 5,000 डॉलर/औंस तक पहुंच गई. उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन के बीच नई बातचीत के विफल होने से भी वैश्विक अनिश्चितता फिर से बढ़ गई है, जिससे निवेशक सुरक्षित निवेश वाली परिसंपत्तियों में आवंटन बढ़ा रहे हैं. 

वहीं दूसरी ओर,ऑगमोंट में शोध प्रमुख, रेनिशा चैनानी ने कहा कि निवेशक अमेरिकी जीडीपी और व्यक्तिगत खपत खर्च (पीसीई) महंगाई के आंकड़े सहित मुख्य अन्‍य वयाप आर्थिक आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जो आने वाले महीनों में फेडरल रिजर्व की ब्याज दर की उम्मीदों को आकार दे सकता है.

Feb 20, 2026 06:38 (IST)
Gold Silver Rates Today LIVE: दिल्‍ली के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के दाम

Gold Silver Prices Live Today: दिल्‍ली के स्थानीय बाजार के जानकारों के मुताबिक, चांदी बुधवार के 2,46,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बंद स्तर से 18,000 रुपये या 7.32 प्रतिशत बढ़कर 2,64,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्‍स समेत) हो गई. 24 कैरेट सोना भी 1,950 रुपये या 1.24 प्रतिशत बढ़कर 1,58,650 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्‍स समेत) हो गया, जो कि पिछले सेशन में 1,56,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. 

