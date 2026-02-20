Gold Silver Prices Live 20 February 2026: सोने-चांदी की कीमतों में इन दिनों उतार-चढ़ाव दिख रहा है. गोल्‍ड-सिल्‍वर की चाल देखकर निवेशक भी हैरान हैं. वहीं दूसरी ओर शादी-ब्‍याह या दूसरे मौकों के लिए गहने बनवाने वाले लोग भी सोने-चांदी के भाव देखकर पशोपेश में हैं. हाजिर सोने-चांदी की कीमतों में करीब 7% तक की बढ़ेतरी देखी गई है. राजधानी के सर्राफा बाजार में सोना 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया है, ज‍बकि चांदी 2.6 लाख रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई. जबकि दूसरी ओर कमोडिटी मार्केट (MCX) में सोना 1,54,700 रुपये/10 ग्राम के भाव पर बना हुआ है आर चांदी 2,41,400 रुपये/किलो के भाव पर बनी हुई है. आज 20 फरवरी शुक्रवार को हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और ऐसे में सोने-चांदी की चाल पर निवेशकों की पैनी नजर रहेगी. सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव के बीच मार्केट में निवेशक फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहेंगे.

आज 19 फरवरी 2026 को सर्राफा बाजार और कमोडिटी मार्केट में सोने-चांदी का भाव क्‍या चल रहा है, आपके शहर में सोने-चांदी की कीमतें कितनी बढ़ीं या घटीं और सोने-चांदी पर एक्‍सपर्ट क्‍या सलाह दे रहे हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको आज 20 फरवरी के Gold-Silver Live Blog में देने जा रहे हैं.

Gold, Silver Rate Today, 20 February 2026 LIVE UPDATES (Aaj Sone Chandi Ka Bhav ):