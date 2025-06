बिना AC के 5 घंटे तक बंद फ्लाइट में पसीने से तर-बतर होते रहे पैसेंजर, 3 साल के बेटे को गोद में लिटाए मां ने बयां किया दर्द

Jaipur woman viral video: जयपुर की एक महिला ने एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि उन्हें और अन्य यात्रियों को 5 घंटे तक बिना एयर कंडीशनिंग, क्रू सपोर्ट और किसी भी जानकारी के विमान में बैठाकर छोड़ दिया गया. यह घटना फ्लाइट नंबर IX196 (जयपुर से दुबई) की है और अब इस पर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. दरअसल, आर्ज़ू सेठी, जो पेशे से डायटीशियन और न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हैं, इस फ्लाइट में अपने तीन साल के बेटे के साथ सफर कर रही थीं. उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जो अब 1.8 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

वीडियो में दिखी परेशान यात्रियों की हालत (Air India Express viral video)

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फ्लाइट के अंदर गर्मी से बेहाल यात्री पसीने से तर-बतर हैं. बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं पंखा झल रही हैं और कई यात्री सहायता बटन बार-बार दबा रहे हैं, लेकिन कोई भी क्रू मेंबर मदद के लिए नहीं आता. आर्ज़ू वीडियो में कहती हैं, यह मेरा 3 साल का बेटा है जो पसीने में भीग चुका है. हमनें कितनी बार क्रू बटन दबाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. यह लापरवाही की इंतहा है.

यहां देखें वीडियो

5 घंटे तक फ्लाइट में फंसे रहे पैसेंजर (Jaipur Dubai flight AC issue)

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर यह कोई तकनीकी खराबी थी तो एयरलाइन की तरफ से कोई सूचना क्यों नहीं दी गई? न कोई अनाउंसमेंट, न कोई माफी. कुछ भी नहीं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, Zero assistance, no AC, no communication. आर्ज़ू ने अपने पोस्ट में लिखा कि, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने किसी भी स्तर पर यात्रियों की मदद नहीं की. फ्लाइट 5 घंटे तक रुकी रही, न कोई अपडेट मिला और न ही पानी या मेडिकल सहायता दी गई. उन्होंने इसे serious safety lapse करार देते हुए कहा कि, अगर अब भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो भविष्य में इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है.

एयर इंडिया एक्सप्रेस की चुप्पी (Air India no AC 5 hours)

अब तक एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. जैसे-जैसे वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट रहा है. एयरलाइन की चुप्पी से यात्री और ज़्यादा नाराज़ नजर आ रहे हैं.

