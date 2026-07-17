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कराची की सड़कों पर गूंजा 'जय जगन्नाथ', पाकिस्तान के 140 साल पुराने मंदिर से निकली भव्य रथ यात्रा

Jagannath Rath Yatra Karachi: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की अद्भुत तस्वीरें पाकिस्तान के कराची से भी सामने आई हैं. 140 साल पुराने स्वामी नारायण मंदिर से निकली इस यात्रा में हजारों भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई.

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पाकिस्तान के कराची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का वीडियो हुआ वायरल, श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ खींचा रथ
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Jagannath Rath Yatra Pakistan: सोशल मीडिया पर इन दिनों भगवान जगन्नाथ की एक से बढ़कर एक तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तान के कराची से आई एक वीडियो क्लिप चर्चा का विषय बन गई है. यूं तो पुरी से लेकर लंदन तक हर जगह 'जय जगन्नाथ' से गूंज रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान में 'जय जगन्नाथ' के जयकारे लगे, तो सोशल मीडिया भी इस वायरल वीडियो की तरफ खींचा चला गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि, जैसे ही कराची की सड़कों पर 'जय जगन्नाथ' और 'हरे राम हरे कृष्ण' की गूंज सुनाई दी, तो लोग हैरान रह गए. यह खूबसूरत नजारा है कराची के ऐतिहासिक स्वामी नारायण मंदिर का.

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पाकिस्तान  के कराची में आस्था और उत्साह का माहौल (Karachi Swami Narayan Mandir)

कराची के 140 साल पुराने स्वामी नारायण मंदिर से जब भगवान जगन्नाथ का रथ बाहर निकला, तो मानो पूरा इलाका भक्ति में डूब गया. रथ यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. भगवान जगन्नाथ के इस रथ को फूलों से सजाया गया था, जिसे खींचते हुए भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई. इस दौरान कुछ भक्त पाकिस्तान का झंडा थामे एक साथ 'जय जगन्नाथ' और 'हरे राम हरे कृष्ण' की धुन पर नाचते-झूमते हुए रथ की रस्सी खींचते नजर आए.

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बांग्लादेश के ढाका में रथ यात्रा की लहर (Lord Jagannath Rath Yatra viral video)

भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की यह गूंज सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रही. बांग्लादेश के ढाका में भी इस्कॉन मंदिर से भव्य यात्रा निकाली गई, जिसकी तस्वीरे और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. पूरे शहर में निकली इस यात्रा में श्रद्धालु नाचते-गाते नजर आए.

इसके अलावा जापान, कनाडा और लंदन की गलियों में भी रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जहां भक्तों का सैलाब और जोश देखने लायक था. दुनियाभर से सामने आ रही आस्था की ये तस्वीरें लोगों के दिलों को छू रही हैं. 

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