भारतीय हॉकी की "द वॉल" श्रीजेश के परिवार ने कैसे मनाया जीत का जश्न, देखें VIDEO

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कमाल कर दिया है और टोक्यो के बाद पेरिस ओलंपिक में भी अपना परचम लहराते हुए कांस्य पदक जीत लिया है. भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को मात देकर कांस्य पदक जीता था. इस बार स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता. यह ओलंपिक के इतिहास में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का 13वां पदक था. इस जीत के नायक रहे गोलकीप पीआर. श्रीजेश की पत्नी अनीशया ने भावुक होकर कहा, मैं इस जीत को अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं. करियर के आखिरी मैच में देश के लिए मेडल लाना गर्व की बात है. मैं निशब्द हूं. हम सभी उनपर गर्व करते हैं. हमारी फैमिली का सपना पूरा हुआ.

