IPL 2021: गेंदबाज़ी कर रहे रोहित शर्मा का मुड़ा टखना, दर्द के मारे बैठे, तो लोग बोले - 'कंगाली में आटा गीला' - देखें Video

IPL 2021 MI Vs KKR: गेंद डाल रहे Rohit Sharma का मुड़ गया टखना, दर्द के मारे उछले और फिर... देखेंVideo

IPL 2021 MI Vs KKR: आईपीएल 2021 (IPL 2021) में मुंबई इंडियन्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (Mumbai Indians Vs Kolkata Knight Riders) के बीच मुकाबला खेला गया. राहुल चहर (Rahul Chahar) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत मुंबई (MI) ने कोलकाता (KKR) को 10 रन से हरा दिया. मैच आखिरी ओवर तक गया, केकेआर को आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, लेकिन वो बना नहीं पाए. एक समय ऐसा लग रहा था कि केकेआर आसानी से जीत जाएगा, लेकिन आखिर के 5 ओवर में मुंबई ने जबरदस्त वापसी की और मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया. मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिससे फैन्स हैरान रह गए. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) गेंदबाजी करने उतरे. जैसे ही उन्होंने पहली गेंद डाली, तो उनका टखना मुड़ गया. दर्द के मारे (Rohit Sharma Twists His Ankle While Bowling) वो जमीन पर बैठ गए. सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.