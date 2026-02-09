बॉस ने कर्मचारियों को तोहफे में दिए ऐसे गिफ्ट, देख सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

EV Car Gift To Employees: इंदौर से वायरल हो रहे वीडियो में Innoveg नाम के स्टार्टअप के फाउंडर अंकित बारबेटा अपने चार स्टार कर्मचारियों को ब्रांड न्यू टाटा नेक्सन EV गिफ्ट करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में अंकित चार कार की चाबियां हाथ में लेकर कर्मचारियों को योद्धा कहते हैं और एक-एक कर उन्हें चाबी चुनने को कहते हैं. जैसे ही कार अनलॉक होती है, ऑफिस तालियों और खुशियों से गूंज उठता है.

क्या करती है ये कंपनी (What the startup does)

Innoveg एक एग्री इनोवेशन स्टार्टअप है, जो खेती को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च और नई तकनीकों पर काम करता है. अंकित बारबेटा का कहना है कि कंपनी की असली ताकत उसके लोग हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बॉस होना पहचान है, लेकिन अपनों के लिए जीना किस्मत.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन (How social media reacted)

वीडियो को अब तक करीब 10 लाख बार देखा जा चुका है और 38 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग जमकर मजे ले रहे हैं. किसी ने लिखा सर नौकरी के लिए कब अप्लाई करें, तो किसी ने तंज कसा मेरी कंपनी बोल रही है AI है. कई यूजर्स ने इसे मेहनत का फल बताया और ऐसे बॉस को सलाम किया. आज के दौर में जब स्टार्टअप कल्चर में बर्नआउट और प्रेशर की बातें होती हैं, ऐसे उदाहरण दिखाते हैं कि कर्मचारियों की कद्र कैसे की जा सकती है. ये वीडियो सिर्फ गिफ्ट का नहीं, भरोसे और इंसानियत का पैगाम भी देता है.

