एग्जीबिशन में 2 किलो सोने का मुकुट तोड़ बैठा बच्चा, CCTV दिखाकर फिर मालिक ने क्या किया?

क्या कोई कलाकृति अनमोल हो सकती है? चीन की राजधानी बीजिंग में हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस सवाल को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक फ्री आर्ट एग्जीबिशन में प्रदर्शन के लिए रखा गया 2 किलो शुद्ध सोने का मुकुट एक छोटे बच्चे की लापरवाही की वजह से फर्श पर गिरकर बुरी तरह टूट गया।

कैसे हुआ यह हादसा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनी देखने आया एक छोटा बच्चा कांच के डिस्प्ले कैबिनेट पर बार-बार झुक रहा था. अचानक, प्रोटेक्टिव ग्लास कवर का संतुलन बिगड़ा और वह आगे की ओर गिर गया. इसके साथ ही भीतर रखा शानदार गोल्डन क्राउन जमीन पर आ गिरा.

"यह सिर्फ सोना नहीं, हमारी भावनाएं थीं"

इस एग्जीबिशन को चीनी ब्लॉगर झांग काई और उनके पति ने मिलकर आयोजित किया था. दिलचस्प बात यह है कि झांग के पति ही इस मुकुट के डिजाइनर भी हैं. झांग के अनुसार, "यह मुकुट बिक्री के लिए नहीं था. इसकी कोई तय कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि यह उनके लिए इमोशनल वैल्यू रखता है. इसे बनाने में महीनों की कड़ी मेहनत और बारीक कारीगरी लगी थी."

मुआवजे की जगह मांगी सलाह

आमतौर पर ऐसी घटनाओं के बाद कानूनी कार्रवाई की बात होती है, लेकिन झांग ने एक अलग रास्ता चुना. उन्होंने साफ किया कि वीडियो शेयर करने का मकसद बच्चे के परिवार को शर्मिंदा करना या उनसे पैसे वसूलना नहीं था.

झांग काई ने कहा, "हमने किसी मुआवजे की मांग नहीं की है. मुकुट का बीमा (Insurance) था. हम तो बस विशेषज्ञों से यह समझना चाहते हैं कि इस नुकसान का सही आकलन कैसे किया जाए."

क्या यह मुकुट दोबारा ठीक हो पाएगा?

इस घटना ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है. ज्वेलरी विशेषज्ञों का कहना है कि 2 किलो सोने के मुकुट को रिपेयर करना उसे नये सिरे से बनाने जितना महंगा हो सकता है. इसकी लेबर कॉस्ट ही लाखों रुपयों (हजारों पाउंड) में जा सकती है. चीन के कानूनी जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करना पेचीदा होता है. कभी सिर्फ रिपेयरिंग का खर्च देना होता है, तो कभी पूरी संपत्ति की कीमत.

कला और मेहनत का सम्मान

फिलहाल झांग और उनके पति ने यह तय नहीं किया है कि वे इस मुकुट को दोबारा ठीक करवाएंगे या नहीं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस हादसे की आलोचना करने के बजाय उस प्यार और समर्पण को देखें, जिससे इस मुकुट को गढ़ा गया था.