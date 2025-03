भारतीय रेल का यह वीडियो देख आप भी समझ जाएंगे कि...आखिर क्यों ट्रेन के टॉयलेट में मग्गा चेन से बंधा होता है?

Indian Railway Viral Video: भारतीय रेलवे में यात्रियों द्वारा चोरी की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी हरकत सामने आई जिसने सबको चौंका दिया. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक यात्री ट्रेन की सीट से लगा हुआ हुक ही निकालकर अपने पास रख लेता है. इस वीडियो को देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और यह रेलवे में चोरी की बढ़ती घटनाओं की ओर इशारा कर रहा है.

कैसे हुई यह अजीबोगरीब चोरी? (Train Theft Viral Video)

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रेन में सफर कर रहा एक यात्री बड़ी सफाई से सीट पर लगे हुक को निकालता है और उसे अपने बैग में रख लेता है. यह हुक आमतौर पर यात्रियों को बैग या अन्य सामान टांगने के लिए दिया जाता है. यात्री की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई.

रेलवे में चोरी की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? (Know Why Indian Railways Chains Mugs In Toilets)

भारतीय रेलवे में चोरी की घटनाएं आम हो गई हैं. इससे पहले भी यात्रियों द्वारा टॉयलेट में लगे मग, नल और यहां तक कि टिशू पेपर होल्डर तक चोरी करने की घटनाएं सामने आई हैं. यही वजह है कि रेलवे को मजबूरन टॉयलेट में मग और अन्य जरूरी चीजों को चेन से बांधना पड़ता है.

यहां देखें वीडियो

Now you know why Indian Railways chains mugs in toilets? pic.twitter.com/K7CfkEPuWi — Gems (@gemsofbabus_) March 12, 2025

रेलवे में चोरी की घटनाएं बढ़ने की मुख्य वजहें हैं:- (passenger caught stealing accessories)

अपर्याप्त निगरानी: कई ट्रेनों में CCTV कैमरे नहीं लगे होते, जिससे चोरी की घटनाओं को ट्रैक करना मुश्किल होता है.

यात्रियों की लापरवाही: कई बार यात्री खुद भी जागरूक नहीं होते और दूसरों की हरकतों को नजरअंदाज कर देते हैं.

सिक्योरिटी की कमी: ट्रेनों में रेलवे पुलिस की मौजूदगी पर्याप्त नहीं होती, जिससे चोरी करने वालों के हौसले बुलंद रहते हैं.

सोशल मीडिया पर आईं मजेदार प्रतिक्रियाएं ( Viral video of theft in Indian Railways coach)

इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने मजाकिया कमेंट्स करने शुरू कर दिए. कुछ यूजर्स ने लिखा कि जल्द ही रेलवे को सीटें भी चेन से बांधनी पड़ेंगी, तो कुछ ने भारतीय यात्रियों की इस अनोखी चोरी की कला पर हैरानी जताई.

रेलवे को उठाने होंगे सख्त कदम (Passenger Crime Video)

भारतीय रेलवे को इस तरह की चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे. ट्रेनों में CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. इससे यात्रियों में डर बना रहेगा और ऐसी घटनाएं कम होंगी.

