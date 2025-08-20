रिक्शे से पहुंचा, सीएम आवास के बाहर बनाया वीडियो... रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. ये फुटेज सीएम आवास के बाहर का है. इस फुटेज में आरोपी सीएम आवास का रेकी करता दिख रहा है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आरोपी शख्स सीएम आवास की रेकी करने के लिए वहां पहुंचता है. इस फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी रिक्शे से वहां पहुंचता है. रिक्शे से उतरने के बाद कुछ देर तक उसने रिक्शे वाले से बात की, फिर बैग पीठ पर रखकर वहां टहलने लगता है. इसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और किसी से फोन पर बात की. फुटेज में दिख रहा है कि हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की, वहां का वीडियो बनाया. यह वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है और इस संबंध में गहन जांच जारी है.

आपको बात दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने आरोपी की पहचान राजेश खिमजी के रूप में की गई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी राजेश खिमजी की मां ने सीएम रेखा पर किए गए हमले को लेकर अपने बेटे का बचाव किया गया है. आरोपी राजेश खिमजी की मां भानु बेन ने कहा कि मेरा बेटा पशु प्रेमी और डॉग वाले मुद्दे को लेकर दुखी था. इस वजह से वो दिल्ली गया था. दिल्ली पुलिस ने राजेश खिमजी की मां से संपर्क किया था. पुलिस ने जब खिमजी की मां से बात की तो उन्होंने इस घटना पर कोई अफसोस नहीं जताया.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को उस वक्त हमला किया जब वह जनसुनवाई कर रही थीं. शुरुआती जानकारी में पता चला कि आरोपी शख्स ने सीएम गुप्ता को थप्पड़ जड़ने से पहले उनका हाथ भी अपनी तरफ खींचा था. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया है. पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है. इस हमले के बाद अब सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं.