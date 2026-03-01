डिलीवरी रूम में कैमरा ऑन कर के बनाया बीवी का वीडियो, VIDEO के बीच दिखा कुछ ऐसा मच गया बवाल

आज के दौर में हर लम्हा कंटेंट है, लेकिन क्या हर दर्द भी कंटेंट होना चाहिए? चीन में एक मशहूर इन्फ्लुएंसर ने अपनी बीवी की पूरी डिलीवरी प्रक्रिया का 23 घंटे का वीडियो पोस्ट किया. मकसद शायद यादें संजोना था, मगर अंजाम कुछ और ही निकला. मामला इतना संगीन हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सख्त कदम उठाना पड़ा.

कौन है Paul और क्या है पूरा मामला (Who is Paul in USA and what happened)

चीन के मशहूर कंटेंट क्रिएटर Paul in USA, जिनके Douyin पर 12.2 million से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, असल में 1990 में जन्मे, Columbia University से पढ़े और Seattle में Microsoft के पूर्व प्रोडक्ट मैनेजर रह चुके हैं. South China Morning Post की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अपनी पत्नी की पूरी लेबर और डिलीवरी का वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में उनकी पत्नी का एक्सपोज्ड शरीर, थर्ड डिग्री का गंभीर टियर और 3344 ml खून बहने जैसी इमरजेंसी हालत भी दिखाई गई. डॉक्टरों की मेहनत से मां और नवजात बेटी दोनों सुरक्षित हैं.

ऐड ने बढ़ाया गुस्सा (Advertisement Triggered Outrage)

सबसे ज्यादा गुस्सा तब भड़का जब लोगों ने देखा कि इसी वीडियो में एक पेड नैपी ऐड भी जोड़ा गया है. आरोप है कि इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान Paul कैमरे पर प्रमोशनल स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे. 10 फरवरी को उनकी पत्नी ने बयान जारी कर कहा कि उनका मकसद असली अनुभव दिखाना था और लोगों को डिलीवरी के रिस्क समझाना था, लेकिन 11 फरवरी को Weibo और Douyin ने प्राइवेसी और कमर्शियल एथिक्स का हवाला देते हुए उनका अकाउंट बैन कर दिया.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.