ये है दुनिया का सबसे Ugliest डॉग, जीत चुका है लाखों का इनाम

Worlds Ugliest Dog 2025: कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी फेयर में इस साल 'द वर्ल्ड्स अग्लिएस्ट डॉग' का ताज एक दो साल की हेयरलेस इंग्लिश-फ्रेंच बुलडॉग मिक्स पेटूनिया ने अपने नाम किया. ओरेगन की रहने वाली पेटूनिया और उसकी मालकिन शैनन नायमन ने इस जीत के साथ 4.3 लाख ($5,000) का इनाम भी जीता.

मुश्किल सफर से लेकर स्टार बनने तक (hairless dog contest winner)

पेटूनिया की कहानी उतनी ही खास है जितनी उसकी शख्सियत. उसे लास वेगास में एक बैकयार्ड ब्रीडर और होर्डर से रेस्क्यू किया गया था. इन ब्रीडर्स की लापरवाह और अनैतिक प्रैक्टिस के चलते पेटूनिया के शरीर पर एक भी बाल नहीं है. ओरेगन स्थित लवेबल डॉग रेस्क्यू ने उसे नया जीवन दिया और आज वह दुनिया की नज़रों में है.

सबको पीछे छोड़कर बनी विजेता (Worlds Ugliest Dog Petunia)

इस साल की प्रतियोगिता में 10 अन्य कुत्तों ने हिस्सा लिया। पेटूनिया ने 8 साल के चीनी क्रेस्टेड 'लिटिल प्रिंस वंडर' और 13 साल के चिहुआहुआ 'नेज़ुमी' को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया. शैनन नायमन के मुताबिक, 'वह खुद को बेहतरीन महसूस कर रही है, उसे हर इंसान का प्यार और दुलार बेहद पसंद है.'

अब बनेगी 'मग रूट बीयर' की स्टार ( rescue dog wins contest)

जीत के बाद पेटूनिया की तस्वीर 'मग रूट बीयर' के लिमिटेड-एडिशन कैन्स पर छपेगी. उसे एक 'जेंटल सोल' बताया गया है जो अन्य कुत्तों, बिल्लियों और इंसानों को बेहद पसंद करती है.

50 साल पुराना अनोखा कॉन्टेस्ट (Petunia dog competition)

'वर्ल्ड्स अग्लिएस्ट डॉग' कॉन्टेस्ट करीब 50 साल से आयोजित हो रहा है. इसका मकसद उन 'कमियों' को सेलिब्रेट करना है जो हर डॉग को यूनिक और खास बनाती हैं. साथ ही यह पालतू जानवरों को गोद लेने और रेस्क्यू डॉग्स की अहमियत पर भी जोर देता है. कई प्रतियोगी शेल्टर या पपी मिल्स से रेस्क्यू किए गए होते हैं, जिससे यह इवेंट उनके लिए पुनर्वास का एक शानदार मौका बन जाता है.

ये भी पढ़ें:- सांपों का गांव...जहां साथ-साथ रहते हैं इंसान और कोबरा