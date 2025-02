10 साल अमेरिका में बिताने के बाद भारत लौटे एंटरप्रेन्योर, बताया इसे अब तक का सबसे अच्छा फैसला

Entrepreneur Explains Why He Returned To India After 10 Years: आज के समय में लाखों भारतीय बेहतर करियर और आर्थिक स्थिरता की तलाश में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों का रुख कर रहे हैं. हालांकि, विदेश में रहने के अपने संघर्ष होते हैं- कल्चर शॉक, होमसिकनेस और परिवार से दूरी जैसी चुनौतियां कई भारतीयों को झेलनी पड़ती हैं. हाल ही में भारतीय एंटरप्रेन्योर अनिरुद्ध अंजना (जो ArcAligned के को-फाउंडर और CEO हैं) ने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि उन्होंने 10 साल अमेरिका में बिताने के बाद भारत लौटने का फैसला क्यों किया. उनके इस निर्णय के पीछे कोई वीजा समस्या, जॉब लॉस या करियर स्ट्रगल नहीं था, बल्कि एक दिल को छू लेने वाली वजह थी- अपने बूढ़े माता-पिता की देखभाल करना.

"माता-पिता ने कभी नहीं कहा लौट आओ, लेकिन मैं..."

अनिरुद्ध ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "जब मैंने अमेरिका में 10 साल बिताने के बाद भारत लौटने का फैसला किया, तो कई लोगों ने सोचा कि मैं अपनी नौकरी खो चुका हूं या वीजा से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं सिर्फ अपने माता-पिता के साथ समय बिताना चाहता था. वे कभी नहीं कहेंगे कि मैं लौट आऊं, लेकिन मैं जानता था कि उन्हें मेरी ज़रूरत है." उन्होंने आगे कहा, "अब एक साल हो गया है और मैं गर्व से कह सकता हूं कि यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था. मैंने सिर्फ उनके जीवन में नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी कुछ और साल जोड़ दिए हैं."

यहां देखें पोस्ट

अमेरिका की लाइफस्टाइल से बोर होकर लौटे अनिरुद्ध

अनिरुद्ध ने पहले भी एक पोस्ट में बताया था कि, वह अमेरिका में एक मशीन जैसी कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे थे, जहां उनकी पहचान धीरे-धीरे खो रही थी. यह अहसास उन्हें वहां से निकलने और ज्यादा संतोषजनक जीवन की तलाश में भारत लौटने के लिए प्रेरित कर गया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की सराहना

अनिरुद्ध अंजना की भावनात्मक कहानी सोशल मीडिया यूजर्स के दिलों को छू गई. कई लोगों ने कमेंट में उनकी सोच की सराहना की. एक यूजर ने लिखा, "जहां आपका दिल खुश रहे, वही सही जगह है. चाहे वह अमेरिका हो या भारत." दूसरे ने कहा, "अपने माता-पिता के लिए लौटना सबसे अच्छा फैसला था. मैं इससे पूरी तरह रिलेट कर सकता हूं" तीसरे यूजर ने भावुक होकर लिखा, "यह संस्कारों की पहचान है. आज के दौर में जब लोग अमेरिका जाने को एक स्टेटस सिंबल मानते हैं, यह देखकर अच्छा लगा कि कुछ लोग अभी भी परिवार को प्राथमिकता देते हैं."

