अमेरिका में भारतीय शेफ ने कमाई दौलत-शोहरत, फिर भी है बहुत दुखी; बोला- 'झूठ है कि पैसा खुशी देता है'

VIRAL VIDEO: विदेश जाकर बसना और डॉलर में कमाना आज भी लाखों भारतीयों का सबसे बड़ा सपना है. लेकिन क्या हो जब यह सपना सच हो जाए, जेब पैसों से भरी हो, फिर भी दिल खाली-खाली रहे? इंस्टाग्राम पर कार्तिक चौहान (@kartikinspire) नाम के एक भारतीय शेफ का दर्द भरा वीडियो इसी कड़वे सच से परदा उठाता है. यह वीडियो दिखाता है कि परदेस में कामयाबी तो मिल जाती है, पर अपनों का साथ छूट जाता है.

"चारो तरफ सन्नाटा पसरा है"

कार्तिक को अमेरिका में रहते हुए चार साल हो चुके हैं. उनके पास आलीशान घर है, मस्टैंग जैसी लग्जरी कार है और वे एक बेहतरीन सोसाइटी में रहते हैं. लेकिन दिवाली के इस त्योहार पर जब पूरा भारत रोशनी और अपनों की हंसी से जगमगा रहा है, कार्तिक के चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है. वे अपने वीडियो में सूनी सड़कें और खाली कॉलोनी दिखाते हुए कहते हैं, "सब कुछ है, पर बात करने वाला कोई नहीं. क्या अब मैं इन खाली सड़कों से बात करूं? अभी रात के सिर्फ साढ़े आठ बजे हैं और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा है मानो कोई रहता ही न हो."

"भारत का शोर-शराबा जिंदादिल बनाता है"

भारत में हमारी जिंदगी अपनों और पड़ोसियों के बीच धड़कती है. वहां बिना बताए रिश्तेदारों का आ जाना, पड़ोसियों का हाल-चाल पूछना और त्योहारों पर होने वाला शोर-शराबा हमारी जिंदगी को जिंदादिल बनाता है. इसके उलट, अमेरिका जैसे देशों में मेल-जोल के लिए भी बाकायदा समय तय करना पड़ता है.



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"पैसा सिर्फ तब तक खुशी देता है..."

कार्तिक कहते हैं, "पैसा सिर्फ तब तक खुशी देता है जब तक आप उसे खर्च करते हैं. असली खुशी सिर्फ माता-पिता, जीवनसाथी और बच्चों के साथ ही मिल सकती है, जिसे आप पैसों से नहीं खरीद सकते." यह कहानी उन लाखों प्रवासियों की है जो तरक्की की सीढ़ियां तो चढ़ गए, पर दिल के किसी कोने में आज भी अपनों के लिए तरस रहे हैं. भौतिक सुख-सुविधाएं कभी भी रिश्तों की गर्माहट की जगह नहीं ले सकतीं. परदेस में रह रहे भारतीयों के लिए त्योहारों पर किसी कम्युनिटी से जुड़ना या दोस्तों को घर बुलाना इस सूनेपन को थोड़ा कम जरूर कर सकता है, लेकिन घर की कमी तो आखिर घर की ही होती है.



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