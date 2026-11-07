भारतीय छात्रा अमेरिका के बोस्टन में लापता, घर से निकली लेकिन वापस नहीं पहुंची तेलंगाना की श्रीजा रेड्डी

विदेश में एक भारतीय छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है. तेलंगाना के नलगोंडा जिले के शब्दुल्लापुरम गांव की रहने वाली 23 साल की कोया श्रीजा रेड्डी, मैसाचुसेट्स के बोस्टन में लापता हो गई है. बेटी के लापता होने से परिवार का बुरा हाल है. उन्होंने बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई है. स्थानीय पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है. 72 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी छात्रा का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है. बोस्टन पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है.

श्रीजा हायर एजुकेशन के लिए करीब डेढ़ साल पहले अमेरिका गई थी. वह यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स बोस्टन से 'मास्टर ऑफ साइंस' (MSc) की पढ़ाई कर रही थी, साथ ही पार्ट-टाइम काम भी करती थी. वह घर से बाहर तो निकली लेकिन वापस नहीं पहुंची. भारत में रह रहा उसका परिवार बहुत ही टेँशन में है.

बोस्टन पुलिस विभाग के मुताबिक, श्रीजा को आखिरी बार 2 नवंबर की रात लगभग 9:45 बजे डोरचेस्टर इलाके में एडिसन ग्रीन के पास अपने घर से निकलते हुए देखा गया था. वह तब से घर वापस ही नहीं लौटी. पुलिस को उनके लापता होने की सूचना 3 नवंबर को दी गई. 4 नवंबर को बोस्टन पुलिस ने एक आधिकारिक 'मिसिंग पर्सन अलर्ट' यानी कि लापता व्यक्ति की सूचना जारी कर लोगों से उसे खोजने में मदद मांगी.

तेलंगाना राज्य के सड़क, भवन मंत्री और नलगोंडा के विधायक कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने बोस्टन में भारतीय वाणिज्य दूतावास, विदेश मंत्रालय और बोस्टन पुलिस से उसे ढूढने में मदद मांगी है. मदद के लिए वह 'तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका' (TANA) के सदस्यों से भी संपर्क में हैं.

श्रीजा रेड्डी कोया को लापता हुए 72 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं लेकिन उसका अब तक कुछ पता नहीं चल सका है. TANA (तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका) के प्रतिनिधि स्थानीय पुलिस, छात्रों और आपसी दोस्तों के लगातार संपर्क में हैं.

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