44वें फ्लोर पर शीशे क्लीन कर रहा था झारखंड का मजदूर, अपनी सैलरी का दिया हिसाब, बताया- उसे डर क्यों नहीं लगता

VIRAL VIDEO: जमीन से 44 मंजिल ऊपर, जहां नीचे देखने भर से किसी के भी पैर कांप जाएं, वहां कुछ लोग सिर्फ एक रस्सी और सहारे के दम पर अपनी रोजी-रोटी तलाशते हैं. पेट की आग और अपनों की जिम्मेदारी इंसान से क्या-क्या नहीं कराती, इसका जीता-जागता उदाहरण तेलंगाना के नानकरामगुडा से सामने आया है. यहां गगनचुंबी इमारतों के शीशे चमकाने वाले एक मजदूर की सादगी और हौसले ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को निर्भय शर्मा नाम के एक शख्स ने रिकॉर्ड किया है.

झारखंड से तेलंगाना तक रोजी-रोटी का सफर

वीडियो में दिख रहा है कि 44वीं मंजिल की बालकनी के बाहर हवा में लटके दो मजदूर सफाई में जुटे हैं. बातचीत में उनमें से एक ने बताया कि वह मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है और यहां ऊंची इमारतों के शीशे और बालकनी साफ करने का काम करता है. कमाई के सवाल पर उसने खुलकर बताया कि इस जोखिम भरे काम के लिए उसे हर महीने 25 हजार रुपये मिलते हैं. इसके अलावा कंपनी की तरफ से खाना (चावल), रसोई गैस और आने-जाने का भत्ता भी दिया जाता है.

'अब डर नहीं लगता साहब, आदत हो गई है'

बातचीत के दौरान जब उससे पूछा गया कि इतनी ऊंचाई पर काम करते हुए क्या कभी डर नहीं लगता? तो उसने मुस्कुराते हुए सहजता से कहा, "आदत हो गया है, 5-6 साल से कर रहे हैं तो अब डर नहीं लगता."

मजदूर का यह एक जुमला सुनने में जितना सीधा लगता है, हकीकत में उतना ही भारी है. यह जवाब बताता है कि परिवार को पालने की मजबूरी कैसे धीरे-धीरे इंसान के सबसे बड़े खौफ को भी सामान्य बना देती है. 44वीं मंजिल पर जहां एक छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है, वहां यह मजदूर बीते कई सालों से रोज अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहा है.



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सोशल मीडिया पर लोग दे रहे दुआ

'नानकरामगुडा में खतरनाक काम' शीर्षक से शेयर किए गए इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भावुक हो गए. कमेंट्स में लोग इन मजदूरों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जता रहे हैं और उनके जज्बे को सलाम भी कर रहे हैं. किसी ने लिखा, "भाई, थोड़ा संभलकर काम करना, यह सच में बहुत जोखिम भरा है." वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, "ऊपर वाला आप सभी की रक्षा करे, परिवार के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता."



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