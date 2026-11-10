कॉर्पोरेट जॉब के साथ तैयारी, सिर्फ 4 घंटे की नींद... UPSC कैंडिडेट ने सुनाई संघर्ष की कहानी

UPSC देश की सबसे कठिन परिक्षाओं में गिनी जाती है. लाखों कैंडिडेट्स इस परीक्षा की तैयारी में सालों खपा देते हैं, तब जाकर सफलता मिलती है. अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब के साथ यूपीएसएसी की तैयारी कर रहा हो तो उस पर और ज्यादा ही दबाव होता है. फुल टाइम नौकरी के बाद अभ्यर्थी को समय निकालकर UPSC की तैयारी करनी होती है. एक UPSC अभ्यर्थी ने कॉर्पोरेट नौकरी के साथ सिविल सर्विस के लिए तैयारी की संघर्ष की कहानी शेयर की है. वह 24 घंटे में सिर्फ 3-4 घंटे की नींद लेता था और साल 2026 उसका आखिरी अटेंप्ट है.

2018 से नौकरी का रहा युवक

यूपीएससी अभ्यर्थी ने UPSC तैयारी के दौरान अपने संघर्ष की यह कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) पर शेयर की. अभ्यर्थी ने बताया कि उसने 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और तब से कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा है. इसके बाद जुलाई 2022 में उसने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी के साथ-साथ UPSC की तैयारी करने का फैसला किया. उसका वैकल्पिक विषय (optional subject) गणित था.

पहली बार दी मेन्स परीक्षा

इस साल उसने प्रीलिम्स और IFoS का कटऑफ क्लियर किया और पहली बार मेन्स परीक्षा दी. UPSC अभ्यर्थी ने बताया कि जून से अगस्त तक करीब 3 महीने उसने अपनी नौकरी के साथ तालमेल बिठाने के चक्कर में औसतन केवल 3-4 घंटे ही सो पाता था. उसने जानबूझकर दोपहर का खाना छोड़ दिया ताकि 4 घंटे की नींद के साथ सब कुछ मैनेज कर सके.

कैंडिडेट का 7 किलो घट गया वजन

इसी के कारण अगस्त आते-आते उसका वजन 74 किलो से घटकर 67 किलो रह गया. 31 साल की उम्र में यह सब करना उसे अपनी उम्मीदों से भी परे था, लेकिन उसने UPSC के लिए कड़ी मेहनत की. अभ्यर्थी ने UPSC की तैयारी के दौरान सभी GS विषयों के लिए कुल 20 फुल-लेंथ टेस्ट (FLT) दिए और 1 जून से ही रोज़ाना कम से कम 5 उत्तर लिखे. उसने बताया कि कभी-कभी तो वह 10 अंकों वाले प्रश्न में 20 पॉइंट तक लिख देता था और औसतन 15 बिंदु तो लिख ही लेता था.

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ऑप्शनल सब्जेक्ट में फंस गया अभ्यर्थी

अगस्त में हुए UPSC Mains 2026 एग्जाम में उसने पूरा पेपर समय पर पूरा कर दिया और सभी कीवर्ड को अंडरलाइन भी किया. उसने रेडिट पोस्ट में बताया कि उसकी आंसनर राइटिंग की स्किल्स इतनी अच्छी हो गई थी कि GS1 में उसने 'फुजिवारा प्रभाव' (fujiwara effect) के बारे में लिखा, परिचय में बताया कि इसका नाम फुजिवारा नामक वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है. उसका इस बार का मेन्स ओवरऑल अच्छा रहा, लेकिन गणित के वैकल्पिक विषय ने उसे बुरी तरह फंसा दिया.

एज लिमिट की वजह से 2026 उसका आखिरी अटेम्ट था. उसने पोस्ट में लिखा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से उसे लग गया था कि उसका UPSC Mains 2026 नहीं निकलने वाला है. उसने कहा कि अब बस एक ही मलाल रहेगा कि अब वह अपनी पहली मेन्स परीक्षा से सीखी गई बातों को दोबारा कभी नहीं आजमा पाएगा. नौकरी के साथ UPSC की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ने कहा कि कभी-कभी मन ही मन उम्मीद करता हूं कि इस साल के UPSC नोटिफिकेशन में कटऑफ की तारीख 1 अगस्त से बदलकर 1 मई हो जाए.

(अस्वीकरण: यह कहानी Reddit पर वायरल हुई एक पोस्ट पर आधारित है. एनडीटीवी ने पोस्ट में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है.)

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