Patna to Delhi Special Train: लोक आस्था के महापर्व छठ की समाप्ति के बाद अब देश के विभिन्न हिस्सों से वापसी करने वाले यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. ऐसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चला रही है. अगर आप भी छठ पूजा के बाद दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हावड़ा, रांची या बेंगलुरु जैसे महानगरों के लिए वापसी की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. रेलवे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, कई स्पेशल ट्रेनों में अब भी स्लीपर और एसी श्रेणियों में बड़ी संख्या में बर्थ और सीटें खाली हैं.

यात्रियों की सहूलियत के लिए 17 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 के बीच चलने वाली कुछ प्रमुख स्पेशल ट्रेनों में खाली सीटों का ब्योरा नीचे दिया गया है, जिससे इन शहरों के लिए जाने के इच्छुक समय रहते अपना कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं.