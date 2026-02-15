विज्ञापन
IND vs PAK मैच धुला तो क्या होगा...जानिए पूरा गणित, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर क्यों कही ये बात

IND Vs PAK Rain Forecast: स्टेडियम सज चुका है, फैंस का जोश चरम पर है, लेकिन आसमान ने जैसे सस्पेंस बना रखा है. कहीं ऐसा न हो कि बल्ले और गेंद से पहले बादल खेल दिखा दें.

महामुकाबले पर बारिश का साया, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने मांगी अजीब दुआ...छाए चिंता के बादल

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 का महामुकाबला आज रविवार कोलंबो के R Premadasa Stadium में खेला जाना है, लेकिन मौसम ने टेंशन बढ़ा दी है. श्रीलंका मौसम विभाग के मुताबिक, दिन में भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की आशंका है. शाम को भी बादल छाए रह सकते हैं. इन सबके बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर Basit Ali का बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बसित अली की हैरान करने वाली दुआ (Basit Ali's Surprising Wish)

इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर Basit Ali का बयान चर्चा में है. एक टीवी शो में उन्होंने कहा कि उनकी दुआ है कि बारिश हो. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे पूरा मैच नहीं देखना चाहते, तो उन्होंने दोहराया कि उन्हें बारिश चाहिए. यह सुनकर कई फैंस हैरान रह गए.

मैच धुला तो क्या होगा (Basit Ali statement)

नियम के मुताबिक, नतीजा निकलने के लिए दोनों टीमों को कम से कम पांच ओवर खेलने होंगे. अगर बारिश के कारण यह संभव नहीं हुआ तो मैच रद्द मान लिया जाएगा. ग्रुप स्टेज में रिजर्व डे नहीं है, ऐसे में दोनों टीमों को एक एक अंक मिलेगा, फिलहाल भारत और पाकिस्तान अंक तालिका में बराबर हैं, लेकिन नेट रन रेट में भारत आगे है. अगर मैच धुलता है तो दोनों टीमों के अगले दौर में पहुंचने की संभावना मजबूत हो जाएगी.

भारत पाकिस्तान महामुकाबला (Colombo weather report)

IND vs PAK rain forecast ने रोमांच को और बढ़ा दिया है. फैंस पूरा मुकाबला देखना चाहते हैं, लेकिन मौसम की मेहरबानी जरूरी है. आखिर में, यह जंग सिर्फ मैदान पर नहीं, आसमान के फैसले पर भी टिकी है. अब देखना है कि बादल बरसेंगे या क्रिकेट का जलवा चमकेगा.

