महाशिवरात्रि के दिन क्रिकेट प्रेमियों पर चढ़ा खुमार, टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा, मंदिरों में किया रुद्राभिषेक

Team India Win Prayer: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले ही माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग गया है. उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और बिहार के पटना में क्रिकेट प्रेमी मंदिरों में जुटे नजर आए.

VIDEO | Patna, Bihar: Cricket fans pray for India's victory in today's T20 clash against Pakistan.



Arch-rivals India and Pakistan will clash in a T20 World Cup match at the Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka.



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/oyUON0ErMM — Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2026

15 फरवरी यानि आज India vs Pakistan T20 World Cup 2026 का मुकाबला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के R Premadasa Stadium में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. टॉस 6:30 बजे होगा. इससे पहले बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्रिकेट प्रेमी महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में पूजा अर्चना करते नजर आए.

#WATCH | Gorakhpur, UP: On the occasion of Mahashivratri, large numbers of devotees are visiting Shiva temples to perform puja and pray for India's victory in today's T20 World Cup match against Pakistan.



Devotee Anshika Pathak says, "On the holy occasion of Mahashivratri, many… pic.twitter.com/d2yg3TLEcu — ANI (@ANI) February 15, 2026

महाशिवरात्रि पर दुआओं का दौर (IND vs PAK match today)

गोरखपुर के शिव मंदिरों में आधी रात से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. भक्तों ने महादेव से भारत की जीत की इल्तजा की. पटना में भी लोगों ने टीम इंडिया के लिए खास प्रार्थना की. एक फैन ने कहा कि आज महाशिवरात्रि है, ऐसे पावन दिन पर भारत की जीत तय हो.

VIDEO | Prayagraj: Prayers are being offered at the Mankameshwar Temple for India's victory in today's T20 clash against Pakistan.



Arch-rivals India and Pakistan will clash in a T20 World Cup match at the Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka.



(Full video available on PTI… pic.twitter.com/nPzKdiMsh7 — Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2026

महिला टीम का भी मुकाबला (Women Team Clash in Asia Cup)

इसी दिन Women Asia Cup 2026 में India A vs Pakistan A मैच बैंकॉक के टेरदथाई क्रिकेट ग्राउंड में दोपहर 12:30 बजे खेला जाएगा. भारतीय टीम की कप्तानी राधा यादव कर रही हैं. यह मुकाबला इसलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ खेल नहीं, बल्कि देश की भावना और सम्मान से जुड़ा है. आखिर में, मैदान कोलंबो और बैंकॉक में है, लेकिन दिल पूरे हिंदुस्तान में धड़क रहा है. जीत की दुआएं जारी हैं.

#WATCH | Varanasi, UP: Fans perform hawan and pooja for Team India's victory ahead of the India-Pakistan match today in the ICC T20 World Cup 2026. pic.twitter.com/ozmKD1XdVv — ANI (@ANI) February 15, 2026

घाटों पर गूंजे मंत्र (havan for India Pakistan match)

वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हवन और विशेष पूजा की गई. भक्तों ने भगवान शिव और मां गंगा से भारत की जीत की दुआ मांगी. महाशिवरात्रि के पावन मौके पर आरती और रुद्राभिषेक कर टीम इंडिया के लिए कामयाबी की इल्तजा की गई.

Photo Credit: social media

मंदिरों में खास अनुष्ठान (Special Rituals in Temples)

वाराणसी के सारंगनाथ मंदिर में भी विशेष पूजा पाठ हुआ. श्रद्धालुओं का कहना है कि, महाशिवरात्रि के दिन बाबा की मेहर से जीत की राह आसान होगी. पटना में क्रिकेट प्रेमियों ने भारतीय खिलाड़ियों को भगवान शिव के रूप में दर्शाते पोस्टर की आरती उतारी और जीत की अरदास की. लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद ने हवन और पूजा का आयोजन किया, जहां भारत की विजय की कामना की गई.

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 सिर्फ खेल नहीं, देश की भावनाओं से जुड़ा इम्तिहान है. जब महाशिवरात्रि जैसे पावन पर्व पर दुआएं और विश्वास साथ हो, तो मैच का रोमांच और भी बढ़ जाता है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.