इस तस्वीर में मछली पकड़ने के लिए बैठे मछुआरे ने अपना हुक खो दिया है, क्या आप इसे 6 सेकंड में ढूंढ सकते हैं?

Optical Illusion: ऑप्टिकल भ्रम ने इंटरनेट यूजर्स को लंबे समय से आकर्षित किया है, जो उन्हें अपने अवलोकन कौशल को परखने के लिए चुनौती देता है. ये दिमागी पहेलियां अक्सर दिमाग पर चालें चलती हैं, जिससे सबसे स्पष्ट विवरण भी पहचानना मुश्किल हो जाता है. अगर आप एक नई चुनौती की तलाश में हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक दिलचस्प पहेली है.

पीयूष तिवारी (@piedpiperlko) नामक एक यूजर ने एक्स पर एक ऑप्टिकल इल्यूजन शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है. यह तस्वीर एक कार्टून-शैली का चित्रण है, जिसमें एक शांत जंगल में एक छोटे से तालाब के किनारे मछली पकड़ते हुए एक शख्स को दिखाया गया है. तालाब में एक छोटी पीली बत्तख और एक मेंढक दिखाई दे रहे हैं, जो शांत वातावरण में चार चांद लगा रहे हैं. मछुआरे की कुर्सी के पीछे एक लंच बैग रखा हुआ दिखाई देता है. हालांकि, इसमें एक ट्विस्ट है - मछुआरे ने अपना हुक खो दिया है, और आपकी चुनौती छवि के भीतर उसे खोजना है.

The fisherman in this fishing image has lost his hook. Can you spot it in 6 seconds? Test your observation skills with this brain teaser. pic.twitter.com/jMJi31k5s7