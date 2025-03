भारत में बच्चों की परवरिश अमेरिका से बेहतर...अमेरिकी महिला ने बताई वजह, वीडियो वायरल

US Mom Chooses India for Raising Kids: बच्चों की परवरिश को लेकर हर देश की अपनी संस्कृति और विचारधारा होती है, लेकिन हाल ही में एक अमेरिकी महिला क्रिस्टन फिशर (Kristen Fischer) का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में बच्चों की परवरिश (Best Country to Raise Kids) अमेरिका से बेहतर है. उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है और कई लोग उनकी बातों से सहमति जता रहे हैं.

भारत में परवरिश को क्यों बताया बेहतर? (Why Raising Kids in India is Better)

क्रिस्टन फिशर ने अपने वीडियो में भारत में बच्चों की परवरिश को अमेरिका की तुलना में अधिक सुरक्षित, सामुदायिक और पारिवारिक मूल्यों से भरपूर बताया. उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु गिनाए, जिनकी वजह से भारत में बच्चों का बचपन ज्यादा समृद्ध माना जा सकता है.

मजबूत पारिवारिक जुड़ाव– भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली होने के कारण बच्चों को माता-पिता के अलावा दादा-दादी और अन्य रिश्तेदारों का प्यार और मार्गदर्शन मिलता है.

सामाजिक सुरक्षा– भारत में पड़ोसी और समाज बच्चों के पालन-पोषण में सहयोग करते हैं, जबकि अमेरिका में यह संस्कृति बहुत कम देखी जाती है.

बचपन में अधिक स्वतंत्रता– भारत में बच्चे बाहर खेलते हैं, स्थानीय संस्कृति से जुड़ते हैं और तकनीक पर पूरी तरह निर्भर नहीं होते.

शिक्षा और नैतिक मूल्यों पर जोर– भारतीय परिवारों में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि संस्कार और जीवन मूल्य भी सिखाए जाते हैं.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस (Kristen Fischer Viral Video)

क्रिस्टन फिशर के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है और यह तेजी से ट्रेंड कर रहा है. कई भारतीय यूजर्स ने उनके विचारों का समर्थन किया और कहा कि, भारतीय संस्कृति और परवरिश (Parenting Culture in India) वाकई में बच्चों के लिए बेहतरीन है. एक यूजर ने कमेंट किया, "हमेशा से जानते थे कि भारत में परवरिश का तरीका दुनिया में सबसे अच्छा है." वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, "विदेशी भी मानने लगे हैं कि भारतीय परिवार और संस्कृति बच्चों की ग्रोथ के लिए बेहतर हैं."

भारत में परवरिश की बढ़ती लोकप्रियता (American Woman on Indian Parenting)

यह पहली बार नहीं है जब किसी विदेशी ने भारत में बच्चों की परवरिश की प्रशंसा की हो. कई एक्सपैट्स और विदेशी लोग मानते हैं कि भारत में परिवारों का जुड़ाव बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

ये भी पढ़ें:- बिस्तर पर चैन से सो रहा था शख्स, तभी अचानक छत से गिरा बड़ा सा अजगर