25 दिसंबर को कौन सा हिंदू त्योहार आता है? क्रिसमस के अलावा क्या मना रहे हैं लोग

25 December Hindu Festival: दुनियाभर में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जा रहा है, वहीं भारत में कई लोग एक और त्योहार की तैयारी कर रहे हैं. इस त्योहार को लेकर लोगों के मन में काफी दिलचस्पी है और वो गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि इस दिन कौन सा हिंदू त्योहार है.

25 December Hindu Festival: क्रिसमस वाले दिन पड़ रहा ये हिंदू त्योहार

25 December Hindu Festival: हर साल की तरह इस बार भी 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जा रहा है. ईसाइयों के इस त्योहार को पूरी दुनिया में काफी धूमधाम से मनाया जाता है. भारत में भी क्रिसमस को लेकर काफी ज्यादा क्रेज है और इस शाम कई जगह बड़ी पार्टियां होती हैं. हालांकि इसी दिन एक हिंदू त्योहार भी है, जिसे लेकर लोग गूगल पर सर्च भी कर रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं कि 25 दिसंबर को कौन सा हिंदू त्योहार है. आइए जानते हैं कि इस दिन हिंदुओं का कौन सा त्योहार पड़ रहा है और इसे लेकर क्या मान्यताएं हैं. 

25 दिसंबर को क्या है?

क्रिसमस के अलावा 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है. पहले लोगों में इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन था कि तुलसी पूजन दिवस 24 दिसंबर को है या फिर 25 दिसंबर को... हालांकि बाद में साफ हो गया कि 25 दिसंबर को सुबह 08:00 बजे से 10:00 बजे तक और शाम 05:30 बजे से 07:00 बजे तक तुलसी पूजन का पूजन मुहूर्त होगा. तुलसी को अपने घर पर स्थापित करने और इसकी पूजा करने वाले लोगों के लिए ये एक खास दिन है. 

तुलसी पूजन दिवस के दिन क्या होता है?

तुलसी पूजन दिवस के मौके पर लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और फिर तुलसी के पौधे की पूजा को लेकर तैयारी करते हैं. पूरे परिवार के साथ तुलसी के पौधे पर पानी चढ़ाया जाता है और फिर उसकी पूजा शुरू होती है. कई लोग तुलसी पर लाल चुनरी भी चढ़ाते हैं और घी का दीपक जलाकर रखते हैं. इसके अलावा तुलसी की परिक्रमा भी की जाती है.

अब जो लोग ऐसा करते हैं, उन्हें तो पता होता है कि 25 दिसंबर को क्या है, लेकिन अगर आपको भी ये पता नहीं था तो आप अपने दोस्तों और परिवार वालों को इसके बारे में बता सकते हैं. 

