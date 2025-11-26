विज्ञापन

आंटी कर रही थी डांस, तभी बजा फेवरेट गाना, आव देखा न ताव किया ऐसा डांस हक्के-बक्के हुए लोग, बोले- कोई तो रोक लो

एक बहुत ही मजेदार वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद यकीनन हंसते-हंसते आपका पेट दर्द हो जाएगा. इस वायरल हो रहे वीडियो में एक आंटी शादी में डांस फ्लोर पर जिस तरह से डांस कर रही हैं, उसे देख लोग हैरान हैं.

आंटी ने इश्क तेरा तड़पावे पर किया ऐसा डांस वीडियो हो गया वायरल
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है, जहां आए दिन हजारों चीजें वायरल होती हैं. यह एक ऐसा प्लेटफार्म है, जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है. इसके माध्यम से न जाने कितने ही शख्स दुनियाभर में पॉपुलर हुए हैं. फिर चाहे वे रानू मंडल हों या फिर अनोखे स्टाइल में बादाम बेच रहे 'कच्चा बादाम' फेम भुवन बड्याकर. जी हां, इस तरह के न जाने कितने ही वायरल वीडियोज आपने अभी तक देखे होंगे. ऐसा ही एक बहुत ही मजेदार वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद यकीनन हंसते-हंसते आपका पेट दर्द हो जाएगा. इस वायरल हो रहे वीडियो में एक आंटी शादी में डांस फ्लोर पर जिस तरह से डांस कर रही हैं, उसे देख लोग हैरान हैं. 

शादी में डांस कर रही आंटी का वीडियो वायरल 

वायरल हो रहे इस वीडियो को wedus.in इंस्टा नाम के पेज से शेयर किया गया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि पंजाबी गाना 'इश्क तेरा तड़पावे' का म्यूजिक जैसे ही स्टार्ट होता है, साड़ी पहनी आंटी इस पर खतरनाक तरीके से डांस करने लगती है. आंटी के डांस मूव्स इतने मजेदार हैं कि लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी देनी शुरू कर दी है. हालांकि यह वीडियो है पुराना लेकिन एक बार फिर वायरल होने लगा है.

एक सोशल मीडिया यूजर ने ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है, "क्या पागलपन है", तो एक अन्य ने लिखा है, "अरे आराम से". वहीं एक और ने चुटकी लेते हुए लिखा है, "आंटी इंतजार कर रही थी कोई डांस के लिए बोले". इस तरह के ढेरों मजेदार प्रतिक्रियाएं इस वीडियो पर देखने को मिली हैं.

