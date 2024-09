वो खुद कैसे जिएगा... 12 हजार की सैलेरी में बीवी ने मांग लिया 10 हजार गुजारा भत्ता, कोर्ट में जज ने जताई आपत्ति, Video वायरल

कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज ने एक पत्नी द्वारा अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने के मामले में काफी आश्चर्य जताया. केस की सुनवाई के दौरान जज को जब पता चला कि 12,000 हजार रुपए टेक होम सैलरी वाला एक शख्स अपने बच्चे की देखभाल के लिए हर महीने 10 हजार रुपए का भुगतान कर रहा था. जज ने इस फैक्ट पर अविश्वास जताया. अदालती कार्यवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वहीं, यूजर्स ने इस मुद्दे पर बहस छेड़ दी है.



वह खुद कैसे रहेगा और जिएगा? यह नहीं हो सकता



मूल रूप से कर्नाटक हाई कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो को माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर शोनी कपूर नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में जज कह रही हैं, “सबसे पहले, किसी व्यक्ति के 12,000 के वेतन से, अदालत भरण-पोषण के लिए 10,000 कैसे दे सकती है? वह खुद कैसे रहेगा और जिएगा? यह नहीं हो सकता.''



इसके बाद जज ने गुजारा भत्ता मांगने वाली पत्नी के वकील से कहा, "नहीं. इस बात का सबूत कहां है कि अदालत इस नतीजे पर पहुंचेगी कि आप 10,000 रुपए महीने के हकदार हैं. आप हो सकते हैं, आपकी जरूरतें हैं. कोर्ट इसे समझ सकता है. लेकिन उस का क्या... जिस व्यक्ति को भुगतान करना है.''



वायरल वीडियो में और क्या-क्या दिख रहा है?



कार्यवाही के दौरान पत्नी के वकील ने गुजारा भत्ता की मांग करते हुए याचिका दायर करने की बात कही तो जज पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई रकम के बारे में पूछती हैं. इस पर, वकील बताता है कि पत्नी को कुछ भी नहीं दिया जाता है, लेकिन बेटे के लिए हर महीने 10,000 रुपये देने का आदेश है. फिर जज मामले की डिटेल के बारे में पूछती हैं. इसी दौरान जज प्रतिवादी की कमाई के बारे में भी पूछती हैं.



पत्नी के वकील ने जज को जवाब देते हुए कहा कि पति की सालाना सैलरी 62,000 रुपए है. हालांकि, पति के वकील ने साफ किया कि उनकी मंथली सीटीसी 18,000 रुपए है और टेक होम सैलरी 12,000 रुपए है. तब जज ने पूछा, "वह कैसे जिएगा?" वह यह भी कहती हैं कि अगर पति का वेतन बढ़ गया है तो पत्नी बच्चों की देखभाल में बढ़ोतरी के लिए अलग से आवेदन दायर कर सकती है.



यहां देखें वायरल वीडियो:



Husband earns ₹12,000 a month.

He pays ₹10,000 as #Maintenance to wife



The judge shocks how did the lower court granted such maintenance.



The judge "How will be live?" pic.twitter.com/jO1gZnUXQ3