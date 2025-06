कोर्ट में वकील ने जज को कह दी ऐसी बात, सुन खड़े हो गए लोगों के कान, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा VIDEO

US lawyer accidentally calls judge honey in court: कोलोराडो की एक अदालत में चल रही सुनवाई उस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई, जब एक वकील ने गलती से जज को 'हनी' कहकर संबोधित कर दिया. यह घटना People v. Delgado केस की सुनवाई के दौरान घटी, जिसे लाइवस्ट्रीम किया जा रहा था.

जज को ऐसा बोल गए वकील कि... (Lawyer calls judge honey Colorado)

यह मामला एक गंभीर यौन उत्पीड़न के केस से जुड़ा था, जिसमें असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल विलियम कोजेलिस्की दोषी के लिए लगातार सजा की वकालत कर रहे थे, तभी उन्होंने जज से बात करते हुए अनजाने में उन्हें 'हनी' कह दिया. जैसे ही यह शब्द उनके मुंह से निकला, कोजेलिस्की खुद भी हैरान रह गए और तुरंत माफी मांग ली. उन्होंने कहा, 'ओह, माफ कीजिए...मुझे नहीं पता मैंने यह कैसे कह दिया. मैं माफी चाहता हूं.'

कोर्टरूम में 'हनी' मोमेंट (Viral courtroom video 2025)

वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि जज टेरी फॉक्स, जो उनके पास बैठी थीं, अपनी हंसी रोकते हुए अपना मुंह ढक लेती हैं और फिर प्रोफेशनल अंदाज़ में खुद को संभालती हैं. यह मजेदार लेकिन शर्मनाक पल अब इंटरनेट पर वायरल हो चुका है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर Collin Rugg नाम के यूज़र ने यह वीडियो शेयर किया, जिसे अब तक मिलियनों बार देखा जा चुका है.

यहां देखें वीडियो

NEW: Lawyer is speechless after he accidentally calls a Colorado judge "honey" while arguing whether or not a violent s*xual assault counts as one act or can be broken into multiple acts.



So awkward.



Judge Terry Fox was seen holding back laughter during the incident.



Lawyer:… pic.twitter.com/6FJQyIiPds