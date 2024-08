बैडमिंटन के बजाए पैरों से शटलकॉक को हिट करते खिलाड़ियों की चुस्ती देख चौंक गए लोग, देखें वायरल वीडियो

How to use the feet in badminton: आमतौर पर बैडमिंटन से शटलकॉक को हिट किया जाता है या फिर टेनिस रैकेट और टेनिस बॉल की जुगलबंदी तो आपने देखी ही होगी, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बिना किसी रैकेट के शटलकॉक को हिट करते हुए देखा जा सकता है. कई प्लेयर्स एक-एक कर के पैरों से शटलकॉक को हिट करते हुए उसे हवा में रख रहे हैं. शटलकॉक को हिट करने की टाइमिंग और स्टाइल देख कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग हैरान हैं. प्लेयर्स की चुस्ती और सटीक मूव्स देखने लायक है. वायरल वीडियो में प्लेयर्स की चुस्ती और फ्लेक्सिबिलिटी देख के लोग हैरान हैं.

व्यूज और लाइक्स की बरसात

वायरल वीडियो में नजर आ रहे प्लेयर्स किसी जिमनास्ट की तरह करतब करते हुए शटलकॉक को हिट कर रहे हैं. कोई प्लेयर घूम कर, तो कोई हाथों के बल जमीन पर खड़े होकर, तो वहीं कोई फ्लोर पर स्लाइड कर के शटलकॉक को पैरों से हिट करते हुए हवा में उछालते दिखाई दे रहा है. इस अनोखे गेम के वीडियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धूम मचा रखी है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अब तक 1.1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 6.1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है और 2.6 लाख अन्य यूजर्स के साथ इसे शेयर किया है.

यहां देखें वीडियो

ट्रे़डिशनल चाइनीज गेम

वीडियो में किसी जिमनास्ट जैसे करतब करते हुए शटलकॉक से खेला जा रहा यह एक ट्रेडिशनल चाइनीज गेम है. इसे किकबो या जियानजी कहा जाता है, जिसमें हाथों को छोड़कर शरीर के किसी भी अंग का उपयोग कर के शटलकॉक को हवा में रखना होता है. इस खेल की जड़ें हान राजवंश (करीब 2 हजार साल पहले) के प्राचीन खेल कुजू से जुड़े हुए हैं. जियानजी को सड़कों या पार्कों जैसी अनौपचारिक सेटिंग में भी कलात्मक रूप से खेला जा सकता है. वियतनाम में इसे đá cầu के नाम से जाना जाता है और यह राष्ट्रीय खेल है, जबकि फिलीपींस में इसे सिपा कहा जाता है और 2009 में अर्निस से रिपलेस होने तक यह राष्ट्रीय खेल था.

