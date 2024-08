बच्चे की डिलीवरी कैसे हुई...? मुंबई के प्री-स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा गया अजीबोगरीब सवाल, लोगों में छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर हर दिन सैकड़ों लोग अपने अनुभव साझा करते हैं. कई अनुभव इतने अजीबोगरीब होते हैं कि शेयर करते ही झट से वायरल हो जाते हैं. मुंबई (Mumbai) के एक प्री-स्कूल ने एडमिशन से पहले एप्लिकेशन फॉर्म (Preschool application form) में बच्चे को लेकर एक अजीबोगरीब सवाल पूछ लिया जिसका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है. सवाल में पूछा गया है कि बच्चा कैसे पैदा हुआ और तीन ऑप्शन दिए गए हैं - नॉर्मल, प्री-मैच्योर या सर्जरी. इस पोस्ट से बदलते स्कूली व्यवस्था पर बहस छिड़ गई है.



कॉमेडियन श्रीधर ने शेयर किया पोस्ट



सवाल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्स यूजर श्रीधर ने लिखा, "अगर आप नहीं जानते कि मुंबई में स्कूली शिक्षा का सीन कितना पागलपन भरा है तो पूछे जाने वाले प्रश्नों पर एक नजर डालें. यह प्री-स्कूल के लिए है." पोस्ट पर कमेंट करते हुए कुछ यूजर कह रहे हैं दावा कर रहे हैं कि डिलीवरी के आधार पर बच्चों को विशेष देखभाल देने के लिए यह जानकारी मांगी जा सकती है. हालांकि, कॉमेडियन ने इस तरह की संभावनाओं का खंडन किया है.



अपने ही पोस्ट पर कमेंट करते हुए श्रीधर ने लिखा, "आप में से कुछ लोग इसका बचाव कर रहे हैं. मैं केवल यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सवाल आवेदन पत्र पर है प्रवेश पत्र पर नहीं. इसलिए यह उस कथित 'विशेष देखभाल' को पूरा करने के लिए नहीं है जिसकी इन बच्चों को जरूरत हो सकती है. यह बच्चे को प्रवेश देने के मानदंडों में से एक हो सकता है. यह पागलपन है!"

If you don't know how insane the schooling scene in Mumbai is, take a look at the kind of questions that get asked in the application form. This one's for a Pre-School ????????‍♂️ pic.twitter.com/p4Mhvjlrv3