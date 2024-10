इसकी परमिशन किसने दी... मुंबई मेट्रो में लोगों ने गाया जय श्री राम गाना, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, बताया- सार्वजनिक उपद्रव

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और साथ ही लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बना हुआ है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि मुंबई मेट्रो में युवाओं का एक समूह 'जय श्री राम' गा रहा है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई है और इसे सार्वजनिक उपद्रव करार दिया है.

वीडियो में, डांडिया आउटफिट और एथनिक पोशाक पहने दर्जनों युवाओं को पूरे मेट्रो कोच में सीट पर और फर्श पर बैठे हुए देखा जा सकता है. समूह को ताली बजाते और जोर-जोर से गाना गाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो के अंत में युवाओं को एक गुजराती गाना गाते हुए सुना जा सकता है.

लगभग दस लाख व्यूज वाले इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों को दो वर्गो में बांट दिया है. जहां कुछ यूजर्स ने तर्क दिया कि ट्रेन में ऊंची आवाज में गाना सार्वजनिक उपद्रव के समान है, वहीं बाकियों ने इसे युवाओं के एक समूह द्वारा नवरात्रि का उत्सव बताया. एक यूजर ने कहा, "हमें हर किसी के धर्म का सम्मान करना चाहिए. शिक्षित समाज में सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करना वास्तव में अस्वीकार्य है."

देखें Video:

𝗡𝗮𝘃𝗮𝗿𝘁𝗿𝗶 𝗶𝗻 𝗠𝘂𝗺𝗯𝗮𝗶 𝗠𝗲𝘁𝗿𝗼



I have no problem with people celebrating festivals without troubling anyone. However, I want you to think how the media & authorities would've reacted had this been Muslims. Happy Dasara & Navratri to all my friends. Stay blessed❤️ pic.twitter.com/mIeaIhtVxG