दुनिया का सबसे महंगा गद्दा, कीमत 7 करोड़ रुपये, बनाने में लगते हैं 25 दिन; घोड़े की पूंछ के बाल देते हैं आराम

Trending: दुनिया का सबसे महंगा गद्दा स्वीडन की हेस्टेंस (Hastens) कंपनी बनाती है, जिसे 174 साल पहले सन 1852 में पेहर एडॉल्फ जानसन (Per Adolf Jansson) नाम के शख्स ने शुरू किया था. इस कंपनी को आज भी उनके वंशज चला रहे हैं. कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, आज वे 13 तरह के गद्दे बनाते हैं, जिसमें सबसे महंगा ग्रैंड विविडस (Grand Vividus) मॉडल है. इसकी कीमत €656,990 (लगभग 7.3 करोड़ रुपये) है.

घोड़े के बालों का इस्तेमाल

आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस गद्दों को पूरी तरह से हाथों से तैयार किया जाता है, जिसमें 600 घंटे यानी 25 दिन का समय लगता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है. इसमें किसी सिंथेटिक फोम के बजाय घोड़े की पूंछ के बाल, कॉटन, ऊन और फ्लैक्स का इस्तेमाल होता है. घोड़े के बालों को पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस के जरिए घुमावदार छल्लों (Spirals) का आकार दिया जाता है, जिससे ये गद्दे के अंदर नेचुरल स्प्रिंग की तरह काम करते हैं, जिससे शरीर के हर हिस्से को बेहतरीन सपोर्ट मिलता है.

Photo Credit: Hastens

गद्दे पर 25 साल की वारंटी

इन बालों की खासियत यह होती है कि ये वेंटिलेशन का काम करते हैं, जिससे गद्दे में नमी (Moisture) जमा नहीं होती और सोते समय शरीर का तापमान एकदम सही बना रहता है. वहीं, कॉटन गद्दे को मजबूती है, ऊन इसकी लंबी उम्र तय करती है, जबकि फ्लैक्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को बनने से रोकता है. इन्हीं सब वजहों से कंपनी इस गद्दे पर पूरे 25 साल की वारंटी देती है.

455 किलोग्राम वजनी गद्दा

कंपनी की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक, 180×210 सेंटीमीटर साइज के इस बेड सेट का कुल वजन 455 किलोग्राम है, जो किसी छोटी कार के वजन के आधे के बराबर है. इसके पूरे सेट की कुल ऊंचाई 75 सेंटीमीटर है, जिसमें 7 सेमी का टॉप गद्दा, 27 सेमी का मुख्य गद्दा, 33 सेमी का बेस और इंटीग्रेटेड लेग्स वाला 8 सेमी का ग्रैंड विविडस पॉडियम शामिल है. इतना ही नहीं, इस बेड सेट के साथ आने वाला हेडबोर्ड (सिरहाना) भी किसी रॉयल आर्टवर्क जैसा है, इस विशाल हेडबोर्ड की ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है. पैडिंग के साथ फ्रेम की गहराई 32 सेमी और नीचे के विंग की गहराई 55 सेमी है. कंपनी इसे बिना पैरों (Legs) के सीधे फर्श पर दीवार के सहारे टिकाकर रखने की सलाह देती है.

Photo Credit: Hastens

शाही परिवार और सेलिब्रिटीज की पसंद

हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज (Tom Cruise), पॉप क्वीन बियॉन्से (Beyoncé) और मशहूर रैपर ड्रेक (Drake) जैसी हस्तियां और कई शाही परिवार अपनी बेहतरीन नींद के लिए इसी कंपनी के गद्दों का इस्तेमाल करते हैं. आज, हैस्टन्स 45 से ज्यादा देशों में काम करती है. दुनिया भर के कई लग्ज़री होटलों में इसके बेड अच्छी नींद सुनिश्चित करते हैं.

क्या इंडिया में भी मिलता है ये गद्दा?

जी हां, इंडिया में उनके कुल 7 स्टोर्स हैं. दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी (Defence Colony) और एमजी रोड (MG Road) पर इनके स्टोर्स हैं. वहीं मुंबई में रहने वाले लोग वर्ली (Worli) स्थित इनके आलीशान स्टोर पर जाकर कस्टमाइज्ड स्लीप कंसल्टेशन ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- इंस्टाग्राम से 1 महीने में 20 लाख कमाने वाली महिला का छलका दर्द, बोली- हर रात रोते हुए सोती हूं