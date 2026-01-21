ये कैसी बेशर्मी! घूमने गया था लेह, BRO माइलस्टोन पर चिपका दिया 'गुर्जर' का ठप्पा, लोग बोले- बैल बुद्धि

Irresponsible Tourism: लेह के फोटू ला पास (Fotu La Pass) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. करीब 13479 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन, यानी BRO के सरकारी मीलस्टोन पर एक युवक ने गुर्जर लिखा स्टीकर चिपका दिया. युवक महिंद्रा थार गाड़ी (Thar) से वहां पहुंचा था और कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए अपनी इस हरकत पर फख्र करता दिखा.
वीडियो वायरल, गुस्सा बेहिसाब (Viral Video and Public Anger)
जैसे ही वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे. लोगों ने इसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य बताया. यूजर्स का कहना है कि BRO के ये बोर्ड सिर्फ रास्ता नहीं बताते, बल्कि उन मजदूरों और जवानों की मेहनत की निशानी हैं, जो दुर्गम इलाकों को देश से जोड़ते हैं.
सख्त कार्रवाई की मांग (Demand for Strict Action)
लोगों ने BRO, लद्दाख ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन को टैग कर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. एक यूजर ने लिखा कि, ऐसे लोगों को सजा के तौर पर महीनों BRO के साइनबोर्ड साफ कराने चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने दावा किया कि आरोपी की गाड़ी पर पहले से करीब 18 ट्रैफिक चालान लंबित हैं, जिससे गुस्सा और बढ़ गया.
सरकारी संपत्ति को नुकसान (civic sense India)
यह मामला इन दिनों गैर जिम्मेदार पर्यटन और नागरिक समझ की कमी को उजागर कर रहा है. संवेदनशील बॉर्डर इलाकों में इस तरह की हरकतें सिर्फ कानून तोड़ना नहीं, बल्कि देश की मेहनत और सम्मान पर दाग हैं. सोशल मीडिया पर लाइक्स के चक्कर में की गई ऐसी हरकतें अब सवाल बन चुकी हैं. लोग चाहते हैं कि उदाहरण बने, ताकि आगे कोई ऊंचाई पर जाकर इस तरह की हरकतें न करे.
