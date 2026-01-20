बेंगलुरु : इन्फ्लुएंसर से स्टॉकिंग और यौन उत्पीड़न, आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार

बेंगलुरु में रहने वाली 34 वर्षीय फिटनेस इन्फ्लुएंसर और न्यूट्रिशनिस्ट ने हरियाणा के एक युवक के खिलाफ स्टॉकिंग और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है. महिला भी मूल रूप से हरियाणा की हैं और पिछले 15 वर्षों से बेंगलुरु में रह रही हैं. उसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी लगभग एक साल से उनका पीछा कर रहा था और उन्हें परेशान कर रहा था.

हरियाणा में महिला के घर तक पहुंचा आरोपी

शिकायत के अनुसार, आरोपी की पहचान सुधीर कुमार के रूप में हुई है, जो मार्च 2025 से महिला को लगातार परेशान कर रहा था. ये मामला तब गंभीर हो गया जब 10 मई 2025 को सुधीर हरियाणा के रेवाड़ी में महिला के पारिवारिक घर पहुंचा और वहां असभ्य व्यवहार किया.

व्हाट्सऐप पर धमकी और यौन उत्पीड़न के संदेश

चेतावनी देने के बावजूद सुधीर ने महिला को व्हाट्सऐप पर कई अभद्र, धमकी भरे और यौन रूप से आपत्तिजनक संदेश भेजे. शिकायत के अनुसार, एक मैसेज में आरोपी ने बेंगलुरु आकर महिला के साथ यौन हमले की धमकी दी. एक अन्य संदेश में उसने बेहद अश्लील और अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हुए महिला का शील भंग करने वाली बातें लिखीं.

इंस्टाग्राम पर भी यौन टिप्पणियां, कई अकाउंट से संपर्क

शिकायत में यह भी कहा गया है कि 24 अक्टूबर से 20 दिसंबर 2025 के बीच सुधीर ने महिला को इंस्टाग्राम पर कई यौन रूप से स्पष्ट और उत्तेजक संदेश भेजे. महिला द्वारा ब्लॉक किए जाने के बाद भी आरोपी ने नए सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर संपर्क करने की कोशिश की और भद्दी टिप्पणियां करता रहा.

जिम तक पहुंचा आरोपी, FIR दर्ज

एफआईआर के अनुसार, 12 जनवरी 2026 को आरोपी बेंगलुरु में महिला के जिम तक पहुंच गया और उनके बारे में पूछताछ की. इसके बाद महिला ने पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ स्टॉकिंग, यौन उत्पीड़न, महिला की मर्यादा का अपमान जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया है. आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की जांच जारी है.