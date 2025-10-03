विज्ञापन
विशेष लिंक

सिम कार्ड दिया, चैट की डिलीट... पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हरियाणा से शख्‍स गिरफ्तार

हरियाणा के वसीम पर पाकिस्‍तान के लिए जासूसी करने का आरोप है. हालांकि, वसीम के परिजनों का कहना है कि वह कभी पाकिस्तान नहीं गया. पुलिस वसीम को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है.

Read Time: 2 mins
Share
सिम कार्ड दिया, चैट की डिलीट... पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हरियाणा से शख्‍स गिरफ्तार
पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोपी गिरफ्तार
  • हरियाणा के पलवल में वसीम नामक युवक को पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है
  • वसीम हथीन उपमंडल के कोट गांव का निवासी है और उसे सीआईए की टीम ने पकड़ा है
  • आरोपी वसीम ने 2021 में पाकिस्तान दूतावास के अधिकारियों से संपर्क साधा था और व्हाट्सएप से जुड़ा था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पलवल:

हरियाणा के पलवल में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में एक और युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान वसीम के रूप में हुई है, जो हथीन उपमंडल के कोट गांव का रहने वाला है. यह गिरफ्तारी 26 सितंबर को जासूसी के आरोप में पकड़े गए आलीमेव गांव निवासी तौफीक से पूछताछ के बाद की गई है. वसीम को सीआईए पलवल प्रभारी पीएसआई दीपक गुलिया के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने एक ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया है. 

पाकिस्तान दूतावास के अधिकारियों से चैट

पुलिस के मुताबिक, वसीम के पिता गांव में अस्पताल चलाते हैं और उनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में है. वसीम 2021 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा बनवाने के दौरान पाकिस्तान दूतावास में तैनात दानिश और एक अन्य कर्मचारी के संपर्क में आया था. पिछले चार साल से वसीम व्हाट्सएप के जरिए लगातार इन अधिकारियों के संपर्क में था. जांच टीम को वसीम के फोन से कुछ व्हाट्सएप चैट मिली हैं, जबकि कुछ चैट उसने डिलीट कर दी थीं. इन डिलीट की गई चैट्स को साइबर तकनीक की मदद से रिकवर किया जा रहा है, ताकि पता चल सके कि उसने पाकिस्तान को कौन-कौन सी संवेदनशील जानकारियां भेजी थीं.

पाक अधिकारियों को दिया सिम कार्ड!

वसीम ने दिल्ली जाकर पाकिस्‍तान दूतावास के अधिकारियों को एक सिम कार्ड भी मुहैया कराया था. हालांकि, वसीम के परिजनों का कहना है कि वह कभी पाकिस्तान नहीं गया. तौफीक को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि वसीम को पूछताछ के लिए अदालत से रिमांड पर लिया गया है. वसीम एक यू-ट्यूब चैनल भी चलाता है और बाकी समय में अपने पिता के अस्पताल में मदद करता है. वसीम का नाम अब शहर थाने में तौफीक के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में जोड़ दिया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Spying For Pakistan, Haryana Police, Haryana Man Arrested
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com