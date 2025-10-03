हरियाणा के पलवल में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में एक और युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान वसीम के रूप में हुई है, जो हथीन उपमंडल के कोट गांव का रहने वाला है. यह गिरफ्तारी 26 सितंबर को जासूसी के आरोप में पकड़े गए आलीमेव गांव निवासी तौफीक से पूछताछ के बाद की गई है. वसीम को सीआईए पलवल प्रभारी पीएसआई दीपक गुलिया के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने एक ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया है.

पाकिस्तान दूतावास के अधिकारियों से चैट

पुलिस के मुताबिक, वसीम के पिता गांव में अस्पताल चलाते हैं और उनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में है. वसीम 2021 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा बनवाने के दौरान पाकिस्तान दूतावास में तैनात दानिश और एक अन्य कर्मचारी के संपर्क में आया था. पिछले चार साल से वसीम व्हाट्सएप के जरिए लगातार इन अधिकारियों के संपर्क में था. जांच टीम को वसीम के फोन से कुछ व्हाट्सएप चैट मिली हैं, जबकि कुछ चैट उसने डिलीट कर दी थीं. इन डिलीट की गई चैट्स को साइबर तकनीक की मदद से रिकवर किया जा रहा है, ताकि पता चल सके कि उसने पाकिस्तान को कौन-कौन सी संवेदनशील जानकारियां भेजी थीं.

पाक अधिकारियों को दिया सिम कार्ड!

वसीम ने दिल्ली जाकर पाकिस्‍तान दूतावास के अधिकारियों को एक सिम कार्ड भी मुहैया कराया था. हालांकि, वसीम के परिजनों का कहना है कि वह कभी पाकिस्तान नहीं गया. तौफीक को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि वसीम को पूछताछ के लिए अदालत से रिमांड पर लिया गया है. वसीम एक यू-ट्यूब चैनल भी चलाता है और बाकी समय में अपने पिता के अस्पताल में मदद करता है. वसीम का नाम अब शहर थाने में तौफीक के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में जोड़ दिया गया है.