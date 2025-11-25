विज्ञापन
गुरुग्राम में ‘डिलीवरी मैन’ पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला

पीड़ित अभिषेक का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसके सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं.

गुरुग्राम:

हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ लोगों के समूह ने एक ‘डिलीवरी मैन' पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि शनिवार को हुआ यह हमला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें आरोपी अपनी कार में मौके से भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

पीड़ित अभिषेक का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसके सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं. उसके भाई रितेश ने हमले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने सेक्टर 10ए थाने में रोहित राघव और रोहित जिंदल समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है.
 

