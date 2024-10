एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए.... कांग्रेस को पीछे छोड़ बीजेपी आगे, सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार

हरियाणा के चुनाव परिणाम और रुझानों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है. अभी तक के रुझानों के हिसाब से बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है. इसी के साथ ही एक बार फिर एग्जिट पोल के नतीजों को परिणाम और रुझानों ने खारिज कर दिया है. हरियाणा के एग्जिट पोल पर खुशी मनाते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए मंगलवार का दिन अच्छा नहीं रहा.

वहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा खुशी लेकर नहीं आए हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में पार्टी सत्ता पर काबिज होती दिख रही है. लेकिन पार्टी को यहां पर गठबंधन का फायदा मिलता दिखा रहा है. कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के चुनाव में जम्मू क्षेत्र में यदि अच्छा परफॉर्म करती तो शायद यह पार्टी और उसके भविष्य के साथ साथ गठबंधन की सरकार को मजबूती प्रदान करता लेकिन परिणाम और रुझान ऐसा इशारा नहीं कर रहे हैं.

ऐसे में लोग भी मज़े लेने में पीछे नहीं रहे. सोशल मीडिया पर लोग मज़ेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं. तो आइए एक नज़र डालते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन मीम्स पर....

