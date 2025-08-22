विज्ञापन

जीनत अमान की इस हमशक्ल को देखा क्या? वहीं आंखें और हूबहू चेहरा, एक्टिंग देख हिल गए लोग

70 के दशक की खूबसूरत हसीना जीनत अमान की डुप्लीकेट दिखने में जरा भी कम नहीं है.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड स्टार्स के डुप्लीकेट की भरमार है. इस कड़ी में नए एक्टर्स से लेकर पुराने स्टार्स तक शामिल हैं. राजेश खन्ना, देव आनंद और धर्मेंद्र समेत कई स्टार्स के हमशक्ल सोशल मीडिया पर लोगों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं. नए स्टार्स में अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान और सनी देओल के डुप्लीकेट भी मनोरंजन करने में पीछे नहीं हैं. स्टार्स के हमशक्ल की रेस में एक्ट्रेस की डुप्लीकेट भी अब सोशल मीडिया पर उतर आई हैं. इसमें नई-पुरानी एक्ट्रेस की हमशक्ल अपनी रील से लोगों को एंटरटेन कर रही हैं. अब 70 के दशक की खूबसूरत हसीना जीनत अमान की भी हमशक्ल सोशल मीडिया पर मिल गई हैं.

 जीनत अमान की हमशक्ल

जीनत अमान की हमशक्ल का नाम सुमन देवी हैं, जो दिखने में हूबहू एक्ट्रेस की तरह हैं. एक्ट्रेस की इस हमशक्ल के इंस्टा अकाउंट पर कई वीडियो है, जिसमें वह एक्ट्रेस की तरह लुक लेकर रील बनाती दिख रही है. इस वीडियो में आप देखेंगे कि सुमन देवी ने गाने पर ऐसी लिप सिंकिंग और एक्टिंग की है, कि देखने वाले धोखा खा जाए कि यह रील है या रियल. इससे पहले इस लड़की ने जीनत अमान के पॉपुलर सॉन्ग चुरा लिया है पर रील बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर किया था. जीनत की हमशक्ल के इस लेटेस्ट वीडियो पर 20 हजार से ज्यादा लाइक्स और 5 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. यूजर्स इसके वीडियो पर प्यार भी लुटा रहे हैं.
 

 एक्ट्रेस की हमशक्ल पर लुटाया प्यार

जीनत अमान की इस हमशक्ल के वीडियो पर एक यूजर लिखता है, 'वाओ वेरी ब्यूटीफुल'. दूसरा यूजर लिखता है, 'आप तो बिल्कुल जीनत अमान जैसी लग रही हैं'. कईयों ने इस लड़की के एक्ट पर फायर, ताली और हार्ट इमोजी कमेंट बॉक्स में पोस्ट किये हैं. एक और लिखता है, 'बहुत बढ़िया, आपने जीनत जी की याद दिला दी'. कई यूजर्स ने तो यह भी लिखा है कि वह सुमन देवी को ही असली जीनत समझ रहे थे. अब जीनत अमान की इस हमशक्ल के इस वीडियो पर लोग ऐसे ही प्यार लुटा रहे हैं.

