6 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स...हार्दिक पंड्या की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की फोटो ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

Hardik Pandya beats Virat Kohli for this Instagram record: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने एक बार फिर अपने फैंस को चौंका दिया है. इस बार मैदान में नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर उन्होंने इतिहास रच दिया है. उनकी हाल ही में पोस्ट की गई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से जुड़ी एक तस्वीर ने महज 6 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स हासिल कर लिए, जिससे उन्होंने विराट कोहली का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.

कैसे बना नया रिकॉर्ड?

हार्दिक पंड्या ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से जुड़ी एक तस्वीर साझा की थी. इस तस्वीर के पोस्ट होते ही फैंस की जबरदस्त प्रतिक्रिया आई और देखते ही देखते यह वायरल हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पोस्ट ने सिर्फ 6 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स पार कर लिए, जिससे यह भारतीय क्रिकेटरों में सबसे तेज़ी से 1 मिलियन लाइक्स पाने वाली तस्वीर बन गई.

विराट कोहली का टूटा रिकॉर्ड

इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम था. विराट की तस्वीर ने भी मिलियन लाइक्स का आंकड़ा बेहद कम समय में छुआ था, लेकिन हार्दिक पंड्या की नई तस्वीर ने इसे भी पीछे छोड़ दिया. हार्दिक की इस उपलब्धि के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस खुशी से झूम रहे हैं.

यहां देखें पोस्ट

HARDIK PANDYA - THE FASTEST INDIAN TO HIT 1M LIKE ON INSTRAGRAM. 🤯



- 1M Like In just 6 minutes....!!!! 🔥 pic.twitter.com/llCQGK8XJ4