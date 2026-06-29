डीजल भरवाते ही स्कॉर्पियो चालक ने लगाया एक्सीलेटर, पीछे दौड़ता रह गया पेट्रोल पंप कर्मचारी, VIDEO वायरल

गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, एक शख्स ने अपनी महंगी स्कॉर्पियो में करीब 6 हजार रुपये का डीजल भरवाया और बिना पैसे दिए मौके से भाग गया. यह पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वायरल वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो चालक आराम से पेट्रोल पंप पर पहुंचता है और करीब 6,000 रुपये का डीजल भरवाता है. जैसे ही डीजल भरना पूरा होता है, वह अचानक गाड़ी दौड़ाकर वहां से निकल जाता है. उसे रोकने के लिए पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी पीछे-पीछे दौड़ता है, लेकिन चालक तेज रफ्तार में फरार हो जाता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो @corn_kt नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में दावा किया गया है कि यह घटना गुरुग्राम के पटौदी रोड की है, जहां करीब 20 लाख रुपये की स्कॉर्पियो में सवार चालक डीजल भरवाने के बाद बिना पैसे दिए भाग निकला.

वीडियो पर लोगों ने दिया रिएक्शन

वीडियो पर लोग जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि आरोपी के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए. कुछ यूजर्स ने कहा कि महंगी गाड़ी होने के बावजूद पेट्रोल पंप के पैसे नहीं देना बिल्कुल गलत है.

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